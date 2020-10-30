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Вакцинация от коронавируса в Москве может начаться через месяц

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Вакцинация от коронавируса всех желающих может начаться в Москве через месяц, сообщила заммэра города Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально (для. — Ведомости) вакцины от коронавируса, и как только эта вакцина поступит — я думаю, что поступит в ближайший месяц — мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сказала Ракова.

Заммэра города рассказала, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» 20 000 добровольцев сделали первую прививку, 10 000 — две прививки. Также 2500 врачей и учителей прошли вакцинацию от коронавируса. Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в конце 2020 г.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.

Ранее по теме: Путин назвал главную проблему массового производства вакцины от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных