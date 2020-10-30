Вакцинация от коронавируса в Москве может начаться через месяц
Вакцинация от коронавируса всех желающих может начаться в Москве через месяц, сообщила заммэра города Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально (для. — Ведомости) вакцины от коронавируса, и как только эта вакцина поступит — я думаю, что поступит в ближайший месяц — мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сказала Ракова.
Заммэра города рассказала, что в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» 20 000 добровольцев сделали первую прививку, 10 000 — две прививки. Также 2500 врачей и учителей прошли вакцинацию от коронавируса. Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в конце 2020 г.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября президент России Владимир Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.