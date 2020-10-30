Вакцинация от коронавируса в Москве может начаться через месяц

«Мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально (для. — Ведомости) вакцины от коронавируса, и как только эта вакцина поступит — я думаю, что поступит в ближайший месяц — мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сказала Ракова.