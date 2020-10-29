Путин назвал главную проблему массового производства вакцины от коронавируса

Путин подчеркнул, что Россия прежде всего намерена обеспечить препаратом собственное население, однако впоследствии может выйти с разработанными вакцинами на международный рынок. Одним из способов он назвал продажу интеллектуальной собственности на вакцину и ее производство на зарубежных мощностях.