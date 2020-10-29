Путин назвал главную проблему массового производства вакцины от коронавируса
Основной проблемой для массового производства вакцины от коронавируса в России является недостаток соответствующего оборудования, заявил президент Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет».
«Есть определенные проблемы связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — «железа», что называется, — для разворачивания массового производства», — сказал Путин. Он отметил, что «мы еще должны приобрести или создать это оборудование».
Путин подчеркнул, что Россия прежде всего намерена обеспечить препаратом собственное население, однако впоследствии может выйти с разработанными вакцинами на международный рынок. Одним из способов он назвал продажу интеллектуальной собственности на вакцину и ее производство на зарубежных мощностях.
Ранее Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется к концу 2020 г. Он отметил, что первые две отечественные вакцины «Спутник V» и ЭпиВакКорона уже доказали свою эффективность и безопасность.
Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа. Ее разработали в российском научном центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, Сейчас «Спутник V» проходит пострегистрационные испытания, в которых участвуют 40 000 добровольцев.
14 октября Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.