Путин надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце года

«Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал Путин. Президент отметил, что все российские регионы уже получили партии вакцины. Путин отметил, что вакцины от коронавируса «Спутник V» и ЭпиВакКорона доказали свою эффективность и безопасность. Российскую вакцину от коронавируса также получил ближайший партнер России — Белоруссия, отметил президент.