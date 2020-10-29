Путин надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце года
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется к концу 2020 г. Об этом президент заявил в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал "«Россия зовет!».
«Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал Путин. Президент отметил, что все российские регионы уже получили партии вакцины. Путин отметил, что вакцины от коронавируса «Спутник V» и ЭпиВакКорона доказали свою эффективность и безопасность. Российскую вакцину от коронавируса также получил ближайший партнер России — Белоруссия, отметил президент.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском научном центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.