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Путин надеется на начало массовой вакцинации от коронавируса в конце года

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется к концу 2020 г. Об этом президент заявил в ходе инвестиционного форума «ВТБ Капитал "«Россия зовет!».

«Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал Путин. Президент отметил, что все российские регионы уже получили партии вакцины. Путин отметил, что вакцины от коронавируса «Спутник V» и ЭпиВакКорона доказали свою эффективность и безопасность. Российскую вакцину от коронавируса также получил ближайший партнер России — Белоруссия, отметил президент.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском научном центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

14 октября Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных