ЕС предупредило о возможной нехватке вакцины от коронавируса до 2022 года
Только часть населения стран ЕС сможет сделать прививку от коронавируса до 2022 г., так как вакцины могут оказаться неэффективными или их не удастся произвести в нужном количестве, заявили официальные представители Евросоюза на внутреннем совещании, сообщил Reuters.
«До конца 2021 г. не будет достаточных доз вакцин против COVID-19 для всего населения»,-заявил представитель Еврокомиссии на закрытом заседании 26 октября.
По данным издания, ЕС с населением в 450 млн человек заказал у трех фармкомпаний более одного млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса и ведет переговоры с другими компаниями о покупке еще одного млрд доз препарата.
Еврокомиссия в течение нескольких месяцев призывала правительства стран ЕС разработать планы вакцинации, при которых в приоритете были бы люди из групп риска: медики, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Страны достигли консенсуса только по вакцинации медработников, сказал один из чиновников на заседании.
В июле в документе, согласованном комиссией и правительствами стран ЕС говорилось, что на первом этапе должны сделать прививки как минимум 40% населения Евросоюза. Один из представителей ЕС отметил, что такую цель можно достичь, если ЕС заключит соглашения о поставке по крайней мере семи кандидаты вакцин. Некоторые страны планируют заказать вакцину для своего населения и начать ее использование к середине 2021 года.
Сейчас ЕС зарезервировало дозы потенциальных вакцин компаний AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson и ведет переговоры с Moderna, Pfizer и CureVac.