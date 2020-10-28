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ЕС предупредило о возможной нехватке вакцины от коронавируса до 2022 года

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Только часть населения стран ЕС сможет сделать прививку от коронавируса до 2022 г., так как вакцины могут оказаться неэффективными или их не удастся произвести в нужном количестве, заявили официальные представители Евросоюза на внутреннем совещании, сообщил Reuters.

«До конца 2021 г. не будет достаточных доз вакцин против COVID-19 для всего населения»,-заявил представитель Еврокомиссии на закрытом заседании 26 октября. 

По данным издания, ЕС с населением в 450 млн человек заказал у трех фармкомпаний более одного млрд доз потенциальных вакцин от коронавируса и ведет переговоры с другими компаниями о покупке еще одного млрд доз препарата.

Еврокомиссия в течение нескольких месяцев призывала правительства стран ЕС разработать планы вакцинации, при которых в приоритете были бы люди из групп риска: медики, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Страны достигли консенсуса только по вакцинации медработников, сказал один из чиновников на заседании.

В июле в документе, согласованном комиссией и правительствами стран ЕС говорилось, что на первом этапе должны сделать прививки как минимум 40% населения Евросоюза. Один из представителей ЕС отметил, что такую цель можно достичь, если ЕС заключит соглашения о поставке по крайней мере семи кандидаты вакцин. Некоторые страны планируют заказать вакцину для своего населения и начать ее использование к середине 2021 года. 

Сейчас ЕС зарезервировало дозы потенциальных вакцин компаний AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson и ведет переговоры с Moderna, Pfizer и CureVac.

Ранее миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что эффективность первых вакцин от коронавируса может быть «неидеальной».

Ранее по теме: Гейтс предположил невысокую эффективность первых вакцин от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных