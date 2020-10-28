ЕС предупредило о возможной нехватке вакцины от коронавируса до 2022 года

В июле в документе, согласованном комиссией и правительствами стран ЕС говорилось, что на первом этапе должны сделать прививки как минимум 40% населения Евросоюза. Один из представителей ЕС отметил, что такую цель можно достичь, если ЕС заключит соглашения о поставке по крайней мере семи кандидаты вакцин. Некоторые страны планируют заказать вакцину для своего населения и начать ее использование к середине 2021 года.