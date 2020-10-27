Гейтс заявил о возможной низкой эффективности первых вакцин от COVID-19

«Если повезет, у нас будет два или три из шести, которые сейчас проходят третью фазу испытаний. Даже если из первых шести две или три будут одобрены, их эффективность с точки зрения предотвращения заболевания и предотвращения передачи инфекции может быть неидеальной», — сказал Гейтс.