Гейтс заявил о возможной низкой эффективности первых вакцин от COVID-19
«Если повезет, у нас будет два или три из шести, которые сейчас проходят третью фазу испытаний. Даже если из первых шести две или три будут одобрены, их эффективность с точки зрения предотвращения заболевания и предотвращения передачи инфекции может быть неидеальной», — сказал Гейтс.
Гейтс рассказал, что первые вакцины от коронавируса могут появиться в США в начале 2021 г. Их могут представить компании Pfizer, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Novavax, Moderna и Sanofi.
Ранее Гейтс назвал эффективную и доступную вакцину от коронавируса единственным способом вернуться к нормальной жизни.
В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за появления у женщины-волонтера побочного эффекта — воспаления спинного мозга. Тогда акции компании также отреагировали на новость снижением. 9 сентября AstraZeneca опровергла данные сведения, указав на то, что диагноз не является окончательным. Впоследствии исследования вакцины возобновили. 21 октября 28-летний участник испытаний вакцины от коронавируса умер в Бразилии. По данным местной газеты Globo, смерть наступила в результате коронавирусных осложнений. Точная причина произошедшего пока не называлась.