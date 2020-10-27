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Гейтс заявил о возможной низкой эффективности первых вакцин от COVID-19

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Эффективность первых вакцин от коронавируса может быть «неидеальной», заявил основатель Microsoft Билл Гейтс главному редактору Yahoo Finance US Энди Серверу.

«Если повезет, у нас будет два или три из шести, которые сейчас проходят третью фазу испытаний. Даже если из первых шести две или три будут одобрены, их эффективность с точки зрения предотвращения заболевания и предотвращения передачи инфекции может быть неидеальной», — сказал Гейтс. 

Гейтс рассказал, что первые вакцины от коронавируса могут появиться в США в начале 2021 г. Их могут представить компании Pfizer, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Novavax, Moderna и Sanofi.

Ранее Гейтс назвал эффективную и доступную вакцину от коронавируса единственным способом вернуться к нормальной жизни. 

В сентябре AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за появления у женщины-волонтера побочного эффекта — воспаления спинного мозга. Тогда акции компании также отреагировали на новость снижением. 9 сентября AstraZeneca опровергла данные сведения, указав на то, что диагноз не является окончательным. Впоследствии исследования вакцины возобновили. 21 октября 28-летний участник испытаний вакцины от коронавируса умер в Бразилии. По данным местной газеты Globo, смерть наступила в результате коронавирусных осложнений. Точная причина произошедшего пока не называлась.

Ранее по теме: Гейтс предупредил о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 в холодное время

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных