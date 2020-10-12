Гейтс назвал способ преодоления последствий от коронавируса

«Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной вакцины», — сказал Гейтс. По его словам, вакцины от коронавируса могут быть зарегистрированы в начале следующего года. Их производство в первом полугодии 2021 г. может достичь объемов, при которых можно будет начать массовую вакцинацию.