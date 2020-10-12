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Гейтс назвал способ преодоления последствий от коронавируса

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Эффективная и доступная вакцина от коронавируса является единственным путем возвращения к нормальной жизни, заявил сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью NBC.

«Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной вакцины», — сказал Гейтс. По его словам, вакцины от коронавируса могут быть зарегистрированы в начале следующего года. Их производство в первом полугодии 2021 г. может достичь объемов, при которых можно будет начать массовую вакцинацию.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 октября, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 13 634. Впервые за весь период пандемии суточный прирост заболевших превысил 13 600. Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 заболевших, продолжают лечение более 255 000. Умерли более 22 000 человек.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса. Ее разработал научный центр имени Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.

Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.

Ранее по теме: Фонд Билла Гейтса потратит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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