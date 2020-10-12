Гейтс назвал способ преодоления последствий от коронавируса
«Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной вакцины», — сказал Гейтс. По его словам, вакцины от коронавируса могут быть зарегистрированы в начале следующего года. Их производство в первом полугодии 2021 г. может достичь объемов, при которых можно будет начать массовую вакцинацию.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 октября, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 13 634. Впервые за весь период пандемии суточный прирост заболевших превысил 13 600. Всего в стране зарегистрировано 1 298 718 заболевших, продолжают лечение более 255 000. Умерли более 22 000 человек.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса. Ее разработал научный центр имени Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. Как сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, уже получили вакцину более 5000 человек, в день вакцинацию проходят 500-600 пациентов. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины.
Центр «Вектор» закончил клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Планируется зарегистрировать вакцину до 15 октября 2020 года. Затем планируется провести пострегистрационные испытания препарата. 6 октября начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной в научном центре им. Чумакова.