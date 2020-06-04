Фонд Билла Гейтса потратит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс пожертвуют $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедные страны, говорится в сообщениях GAVi в Twitter. Также Гейтс выделил $1,6 млрд на работу альянса по иммунизации населения по всему миру.