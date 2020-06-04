Фонд Билла Гейтса потратит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс пожертвуют $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедные страны, говорится в сообщениях GAVi в Twitter. Также Гейтс выделил $1,6 млрд на работу альянса по иммунизации населения по всему миру.
В общей сложности на саммите удалось собрать $8,8 млрд, при этом изначально GAVI и организаторы мероприятия рассчитывали собрать $7,4 млрд, говорится на сайте альянса. Эти деньги пойдут на иммунизацию до 300 млн детей от кори, полиомиелита и дифтерии, что должно спасти 8 млн жизней к концу 2025 г.
В саммите приняли участие 25 глав государств и правительств, более 50 официальных лиц, а также эксперты и руководители крупных компаний. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в саммите, но тот приглашение не принял. Россию на саммите представил министр здравоохранения Михаил Мурашко.