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Фонд Билла Гейтса потратит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19

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Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс пожертвуют $100 млн Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы ускорить повсеместную доступность вакцины от коронавируса COVID-19 после ее разработки, особенно в бедные страны, говорится в сообщениях GAVi в Twitter. Также Гейтс выделил $1,6 млрд на работу альянса по иммунизации населения по всему миру.

В общей сложности на саммите удалось собрать $8,8 млрд, при этом изначально GAVI и организаторы мероприятия рассчитывали собрать $7,4 млрд, говорится на сайте альянса. Эти деньги пойдут на иммунизацию до 300 млн детей от кори, полиомиелита и дифтерии, что должно спасти 8 млн жизней к концу 2025 г.

В саммите приняли участие 25 глав государств и правительств, более 50 официальных лиц, а также эксперты и руководители крупных компаний. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в саммите, но тот приглашение не принял. Россию на саммите представил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных