Фонд Билла Гейтса потратит $100 млн на борьбу с коронавирусом

Очаг распространения коронавируса находится в китайском городе Ухань, в настоящее время изолированном от остальных населенных пунктов Китая. По свежим данным ВОЗ, вирус был отмечен у более чем 24 000 человек. 492 человека, заболевших после заражения, скончались. Все смерти от коронавируса, за исключением двух случаем в Гонконге и Филлиппинах, случились на территории материкового Китая.