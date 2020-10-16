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Гейтс предупредил о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 в холодное время

Ведомости

Эпидемиологическая обстановка в мире с приходом холодов может ухудшиться, заявил основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в интервью изданию Politico.

«Осенью ситуация ухудшится по сравнению с летом: все показатели заболеваемости растут. Люди чаще проводят время в помещении, потому что на улице холодно – и мы видим рост заболеваемости. Пока у нас не будет новых инструментов (борьбы с коронавирусом. – Ведомости) – а их не будет до первого полугодия 2021 г., все, что у нас есть – наше поведение», — сказал Гейтс. Он пояснил, что люди должны использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и отказаться от посещения общественных мест.

Ранее Гейтс заявил, что единственным способом вернуться к нормальной жизни станет эффективная и доступная вакцина от коронавируса. По его словам, вакцины от коронавируса могут быть зарегистрированы в начале следующего 2021 г. Их производство в первом полугодии 2021 г. может достичь объемов, при которых можно будет начать массовую вакцинацию.

Ранее по теме: Гейтс назвал способ преодоления последствий от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных