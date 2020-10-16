Гейтс предупредил о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 в холодное время
«Осенью ситуация ухудшится по сравнению с летом: все показатели заболеваемости растут. Люди чаще проводят время в помещении, потому что на улице холодно – и мы видим рост заболеваемости. Пока у нас не будет новых инструментов (борьбы с коронавирусом. – Ведомости) – а их не будет до первого полугодия 2021 г., все, что у нас есть – наше поведение», — сказал Гейтс. Он пояснил, что люди должны использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и отказаться от посещения общественных мест.
Ранее Гейтс заявил, что единственным способом вернуться к нормальной жизни станет эффективная и доступная вакцина от коронавируса. По его словам, вакцины от коронавируса могут быть зарегистрированы в начале следующего 2021 г. Их производство в первом полугодии 2021 г. может достичь объемов, при которых можно будет начать массовую вакцинацию.