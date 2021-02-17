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Разработчики «Спутника V» рассказали о ходе его регистрации в ЕС

Ведомости

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается на официальной странице препарата в Twitter.

«Докладчики по постепенной экспертизе уже назначены EMA после подачи заявки «Спутником V». «Спутник V» ждет, когда EMA начнет экспертизу и официально объявит об этом на своем веб-сайте», – говорится в сообщении. Там также отмечается, что следующим шагом разработчиков станет запрос на одобрение для рынка.

Создатели «Спутника V» выразили готовность к сотрудничеству с Евросоюзом (ЕС), назвав его своим партнером. Они подчеркнули, что вакцины должны быть вне политики, и заявили, что надеются, что EMA и ЕС оценят препарат «на научной и неполитической основе», напомнив, что он уже одобрено в 29 странах мира.

Разработчики также ответили ЕС на вопрос, почему они предлагают ему свой препарат, когда массовая вакцинация в самой России, стартовавшая 18 января, еще не завершена.

«Массовые поставки «Спутника V» для европейцев были предложены к периоду после утверждения EMA и завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года. Этот график можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, ожидающие утверждения EMA», – сообщили они.

9 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутника V». По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

Ранее по теме: В ЕС заявили о необходимости проверить производящие «Спутник V» предприятия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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