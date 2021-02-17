Разработчики «Спутника V» рассказали о ходе его регистрации в ЕС

Создатели «Спутника V» выразили готовность к сотрудничеству с Евросоюзом (ЕС), назвав его своим партнером. Они подчеркнули, что вакцины должны быть вне политики, и заявили, что надеются, что EMA и ЕС оценят препарат «на научной и неполитической основе», напомнив, что он уже одобрено в 29 странах мира.