Разработчики «Спутника V» рассказали о ходе его регистрации в ЕС
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) назначило докладчика для постепенной экспертизы первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается на официальной странице препарата в Twitter.
«Докладчики по постепенной экспертизе уже назначены EMA после подачи заявки «Спутником V». «Спутник V» ждет, когда EMA начнет экспертизу и официально объявит об этом на своем веб-сайте», – говорится в сообщении. Там также отмечается, что следующим шагом разработчиков станет запрос на одобрение для рынка.
Создатели «Спутника V» выразили готовность к сотрудничеству с Евросоюзом (ЕС), назвав его своим партнером. Они подчеркнули, что вакцины должны быть вне политики, и заявили, что надеются, что EMA и ЕС оценят препарат «на научной и неполитической основе», напомнив, что он уже одобрено в 29 странах мира.
Разработчики также ответили ЕС на вопрос, почему они предлагают ему свой препарат, когда массовая вакцинация в самой России, стартовавшая 18 января, еще не завершена.
«Массовые поставки «Спутника V» для европейцев были предложены к периоду после утверждения EMA и завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года. Этот график можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, ожидающие утверждения EMA», – сообщили они.
9 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутника V». По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.