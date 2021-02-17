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В ЕС заявили о необходимости проверить производящие «Спутник V» предприятия

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не производится в странах Евросоюза, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции производящих ее предприятий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

«Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок», – сказала Фон дер Ляйен (цитата по ТАСС). Она отметила, что производитель вакцины пока не обращался за рыночным разрешением на ее поставки в ЕС. Если он решит это сделать, необходимо будет предоставить полный объем информации, подчеркнула глава ЕК.

9 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутника V». Ранее в европейском регуляторе подтвердили факт научной консультации с представителями Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработчика препарата. «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Также в России зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В январе в стране началась массовая вакцинация.

Ранее по теме: Регулятор Евросоюза принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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