В ЕС заявили о необходимости проверить производящие «Спутник V» предприятия

«Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок», – сказала Фон дер Ляйен (цитата по ТАСС). Она отметила, что производитель вакцины пока не обращался за рыночным разрешением на ее поставки в ЕС. Если он решит это сделать, необходимо будет предоставить полный объем информации, подчеркнула глава ЕК.