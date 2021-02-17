В ЕС заявили о необходимости проверить производящие «Спутник V» предприятия
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не производится в странах Евросоюза, поэтому для ее разрешения в ЕС необходимы инспекции производящих ее предприятий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
«Они не производят вакцину в Европе, поэтому, безусловно, должен быть процесс инспекций их производственных площадок», – сказала Фон дер Ляйен (цитата по ТАСС). Она отметила, что производитель вакцины пока не обращался за рыночным разрешением на ее поставки в ЕС. Если он решит это сделать, необходимо будет предоставить полный объем информации, подчеркнула глава ЕК.
9 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутника V». Ранее в европейском регуляторе подтвердили факт научной консультации с представителями Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, разработчика препарата. «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.
По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Также в России зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В январе в стране началась массовая вакцинация.