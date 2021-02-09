Регулятор Евросоюза принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

«Фонд имеет в распоряжении официальное подтверждение от ЕМА о том, что заявка была принята», — говорится в сообщении РФПИ. Научная консультация разработчиков вакцины и представителей европейского регулятора прошла 19 января 2021 г., а заявка на регистрацию препарата в ЕС была подана в 29 января. Таким образом РФПИ «запустил процесс подачи информации в EMA через процедуру постепенной экспертизы (rolling review)».