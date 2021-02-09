Регулятор ЕС разрешил начать регистрацию вакцины «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%. Она получила регистрацию уже в 19 странах по упрощенной процедуре, а также в Венгрии. В начале февраля в страну прибыла первая партия препарата.