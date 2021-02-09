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Регулятор ЕС разрешил начать регистрацию вакцины «Спутник V»

Ведомости

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для возможности подачи заявки на регистрацию препарата в Евросоюзе. Об этом «РИА Новости» сообщили в регуляторе.

«Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 "Спутник V". В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения», — сообщили агентству в ЕМА. Там добавили, что пока не получали заявки на регистрацию российской вакцины.

«Как только мы получим такую заявку от компании, мы об этом сообщим», — заверили в ЕМА, пояснив, что после этого будет понятен возможный график получения регистрационного удостоверения вакциной «Спутник V» и примерная дата регистрации.

Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы вакцины от Pfizer/BioNTech (подписан контракт на 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca ( 400 млн доз). Еврокомиссия также заключила контракты на поставки препаратов от  Johnson & Johnson, Sanofi-GSK и CureVac, однако они, как и Центр имени Н.Ф. Гамалеи, пока не подали заявку в ЕМА.

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%. Она получила регистрацию уже в 19 странах по упрощенной процедуре, а также в Венгрии. В начале февраля в страну прибыла первая партия препарата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных