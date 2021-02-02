Венгрия получила первую партию вакцины «Спутник V»
«В эти минуты в Венгрию прибывает первая партия российской вакцины», – написал Сийярто.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину, власти выдали разрешение на ее чрезвычайное использование. 22 января РФПИ заключил с Венгрией контракт на поставку этой вакцины. Сийярто уточнил, что препарат будет поставляться в страну в три этапа.
«Спутник V», разработанный в центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным РФПИ, препарат зарегистрирован также в Алжире, Аргентине, Армении, Белоруссии, Боливии, Венесуэле, Иране, ОАЭ, Палестине, Парагвае, республике Гвинея, Сербии, Тунисе и Туркменистане.