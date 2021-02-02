Венгрия получила первую партию вакцины «Спутник V»

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину, власти выдали разрешение на ее чрезвычайное использование. 22 января РФПИ заключил с Венгрией контракт на поставку этой вакцины. Сийярто уточнил, что препарат будет поставляться в страну в три этапа.