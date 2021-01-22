РФПИ заключил с Венгрией контракт на поставку вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с Венгрией на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко по итогам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.
Сийярто добавил, что вакцина будет поставляться в страну в три этапа.
Ранее РФПИ сообщил, что Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину. Власти выдали разрешение на ее чрезвычайное использование. Вакцина зарегистрирована для использования по той же процедуре в Алжире, Аргентине, Боливии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.