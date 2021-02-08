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Алжир заявил о желании производить вакцину «Спутник V»

Ведомости

Алжир проявляет заинтересованность в организации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил «РИА Новости» торговый представитель России в Алжире Иван Налич.

«Алжир проявляет большую заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на своей территории», — сказал Налич. Он пояснил, что министерство фармацевтической промышленности страны и крупная алжирская фармкомпания Frater-Razes провели переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по этому вопросу.

«Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения. Получив исходные данные от российской стороны, алжирская компания в настоящее время занимается подбором необходимого оборудования», — пояснил Налич. Он подчеркнул, что говорить о сроках запуска производство можно будет в зависимости от получения, наладки оборудования и обучения специалистов для работы на нем в Алжире.

«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.

Ранее по теме: Австрия готова запустить производство «Спутника V» в случае одобрения в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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