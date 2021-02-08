Алжир заявил о желании производить вакцину «Спутник V»

«Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения. Получив исходные данные от российской стороны, алжирская компания в настоящее время занимается подбором необходимого оборудования», — пояснил Налич. Он подчеркнул, что говорить о сроках запуска производство можно будет в зависимости от получения, наладки оборудования и обучения специалистов для работы на нем в Алжире.