Алжир заявил о желании производить вакцину «Спутник V»
Алжир проявляет заинтересованность в организации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил «РИА Новости» торговый представитель России в Алжире Иван Налич.
«Алжир проявляет большую заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на своей территории», — сказал Налич. Он пояснил, что министерство фармацевтической промышленности страны и крупная алжирская фармкомпания Frater-Razes провели переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по этому вопросу.
«Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения. Получив исходные данные от российской стороны, алжирская компания в настоящее время занимается подбором необходимого оборудования», — пояснил Налич. Он подчеркнул, что говорить о сроках запуска производство можно будет в зависимости от получения, наладки оборудования и обучения специалистов для работы на нем в Алжире.
«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.