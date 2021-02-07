Австрия готова запустить производство «Спутника V» в случае одобрения в ЕС
Австрия готова начать производство вакцин от коронавируса, получивших одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (ЕМА), включая препараты, разработанные в России и Китае. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц в интервью Welt am Sonntag, передает «Интерфакс».
Курц считает, что ЕМА не должно обращать внимание на политические разногласия при принятии решений. Канцлер также заявил о готовности привиться вакциной из России или Китая.
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.
Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что эта публикация дала возможность Европе больше узнать о российском препарате. Позднее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что вакцина может получить сертификацию в ЕС.
С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации ранее поручил президент Владимир Путин. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».