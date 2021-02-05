Бразилия планирует купить 10 млн доз российской вакцины «Спутник V»
Правительство Бразилии готово приобрести 10 млн доз российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
«Мы подпишем контракт и приобретем 10 млн доз, если цена будет приемлемой. Оплата будет произведена после того, как Anvisa (Национальное агентство по санитарному надзору) одобрит "Спутник V" для применения в условиях чрезвычайной ситуации, что позволит незамедлительно сделать вакцину доступной для бразильцев», — приводит агентство заявление первого замминистра здравоохранения Элсиу Франку.
В Минздраве Бразилии также допустили вероятность закупку вакцины, разработанной НИЦ им. Гамалеи, которая будет производиться партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фармацевтической компанией Uniao Quimica.
Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) вернуло документы по запросу фармкопании Uniao Quimica на одобрение использования «Спутник V» в экстренных случаях. Регулятор пояснил, что для запроса на экстренное использование препарата недостаточно запросить разрешение на проведение третьей фазы испытаний. Необходимо, чтобы исследования уже проводились в стране. Позднее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.
В Бразилии вакцинация началась 18 января. Там используются препараты китайской Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca.