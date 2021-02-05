Бразилия планирует купить 10 млн доз российской вакцины «Спутник V»

Ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) вернуло документы по запросу фармкопании Uniao Quimica на одобрение использования «Спутник V» в экстренных случаях. Регулятор пояснил, что для запроса на экстренное использование препарата недостаточно запросить разрешение на проведение третьей фазы испытаний. Необходимо, чтобы исследования уже проводились в стране. Позднее The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.