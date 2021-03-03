Премьер-министр Словакии пошутил о передаче России части Украины за «Спутник V»

Украинское издание «Европейская правда» уточняет, что Матович после этой шутки уточнил, что существует предвзятое мнение, будто договоренности с Россией автоматически предусматривают «измену» Словакии. «Как вы думаете, что я им обещал. Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал он.