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Премьер-министр Словакии пошутил о передаче России части Украины за «Спутник V»

Ведомости

Премьер-министр Словакии Игорь Матович в ответ на вопрос журналистов об условиях поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявил, что он пообещал в обмен на препарат «Закарпатскую Украину», сообщает издание Radio Express. 

Украинское издание «Европейская правда» уточняет, что Матович после этой шутки уточнил, что существует предвзятое мнение, будто договоренности с Россией автоматически предусматривают «измену» Словакии. «Как вы думаете, что я им обещал. Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на высказывание Матовича: «Пусть обменяет [вакцину] на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — написал Кулеба в Twitter. 

Словацкая Республика стала второй страной Европейского Союза, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры на основе результатов клинических исследований вакцины в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии. Первые партии лекарства в республику поставили 1 марта.

Ранее по теме: Словакия второй в ЕС одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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