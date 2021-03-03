Премьер-министр Словакии пошутил о передаче России части Украины за «Спутник V»
Премьер-министр Словакии Игорь Матович в ответ на вопрос журналистов об условиях поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявил, что он пообещал в обмен на препарат «Закарпатскую Украину», сообщает издание Radio Express.
Украинское издание «Европейская правда» уточняет, что Матович после этой шутки уточнил, что существует предвзятое мнение, будто договоренности с Россией автоматически предусматривают «измену» Словакии. «Как вы думаете, что я им обещал. Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — сказал он.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко отреагировал на высказывание Матовича: «Пусть обменяет [вакцину] на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — написал Кулеба в Twitter.
Словацкая Республика стала второй страной Европейского Союза, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры на основе результатов клинических исследований вакцины в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии. Первые партии лекарства в республику поставили 1 марта.