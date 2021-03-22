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Лавров заявил о необходимости отойти от международных платежных систем

Ведомости

Россия должна отойти от использования контролируемых Западом платежных систем, чтобы снизить санкционные риски, заявил в интервью китайским СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, нужно переходить к расчетам в национальной валюте и валютах, альтернативных доллару США. Таким образом Россия и Китай могут снизить санкционные риски, укрепляя самостоятельность в финансовой сфере.

«Нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем», — сказал Лавров, слова которого приводит МИД России.

США, по словам Лаврова, ставят задачу ограничить возможности технологического развития России и Китая. Лавров заявил, что США хотят сохранить свое доминирование в мире «за счет сдерживания развития других стран». «Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится «на неправильной стороне истории». Исторический процесс все равно возьмет свое», — подчеркнул Лавров.

В начале марта ЕС и США друг за другом ввели санкции против России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения затронули председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и других должностных лиц. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных