Лавров заявил о необходимости отойти от международных платежных систем

Россия должна отойти от использования контролируемых Западом платежных систем, чтобы снизить санкционные риски, заявил в интервью китайским СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, нужно переходить к расчетам в национальной валюте и валютах, альтернативных доллару США. Таким образом Россия и Китай могут снизить санкционные риски, укрепляя самостоятельность в финансовой сфере.