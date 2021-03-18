Байден заставит Путина «заплатить за вмешательство» в выборы 2020 года

Байден заставит Путина «заплатить за вмешательство» в выборы 2020 годаПрезидент США резко отозвался о российском лидере, Россия вызвала своего посла в Москву для консультаций
Джозеф Байден дал свое первое после избрания президентом США большое интервью – телеканалу ABC. В нем он резко отозвался о российском президенте Владимире Путине. В частности, по словам Байдена, Путин влиял на американские выборы, прошедшие в ноябре 2020 г. Эти обвинения основываются на рассекреченном 16 марта отчете офиса директора национальной разведки США, в котором говорится, что российское влияние имело целью «очернить Байдена».
По словам Байдена, во время телефонного разговора с Путиным он сказал ему «быть готовым [к ответным мерам со стороны США]». «Он заплатит», – заявил Байден в интервью ABC, имея в виду российского президента. Как именно Путин ответит за свое влияние на американские выборы, Байден не уточнил. Интервьюировавший президента США журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил Байдена: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что американский президент ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».
Интервью ABC вышло около 14.00 мск 17 марта. В течение получаса рубль по отношению к доллару на Мосбирже подешевел сразу на 1%, а совокупно за день потерял 1,57%, достигнув к закрытию торгов уровня 74,0775 руб./$. Вслед за финансовыми рынками отреагировал и МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова вечером 17 марта заявила, что посол России в США Анатолий Антонов вызывается в Москву для консультаций с целью, по ее словам, проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. «Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их [российско-американских отношений] необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», – сказано в ее заявлении.
Полностью отказываться от взаимодействия с Россией не собираются и США. По словам Байдена, существуют области, в которых сотрудничество выгодно обеим сторонам. В качестве примера он привел продление договора ДСНВ, решение о котором принято в январе 2021 г. Однако наличие взаимных общих интересов не помешает Вашингтону сохранять санкционное давление на Москву. Напротив, оно в ближайшее время может быть расширено. Как сообщил 17 марта телеканал CNN со ссылкой на источники в госдепартаменте США, администрация Байдена объявит о новых санкциях уже на следующей неделе. Поводом для них станет как раз упомянутое Байденом российское влияние на американские президентские выборы 2020 г. О том, что российское руководство может попасть под новые санкции, сообщило и агентство Bloomberg.
Наконец, о новых антироссийских санкциях 17 марта сообщило и министерство торговли США. В распространенном 17 марта заявлении говорится, что состоящее при министерстве бюро промышленности и безопасности расширит экспортные ограничения в отношении России.
Поводом для этого в ведомстве называют факт якобы имевшего место использования российскими властями химического оружия против своих граждан (имеются в виду инциденты с Алексеем Навальным и Сергеем Скрипалем). С 18 марта американские власти при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для товаров и услуг, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будут действовать исходя из «презумпции отказа».
Сделанные Байденом заявления беспрецедентны. Как отмечает научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин, никто из американских президентов до сих пор не позволял себе таких резких высказываний в адрес российских лидеров. Трамп, будучи президентом, высказывался куда более уклончиво, хотя и не обладал политическим опытом Байдена, говорит Кошкин. «Байден ведет себя слишком топорно, для человека такого статуса это непозволительно», – считает он.
По мнению эксперта, причиной такой резкости может быть политический климат в США – демократы объединились с республиканцами в своей неприязни к России и давят на Байдена, заставляя его вести себя жестко. Сам же Байден, по мнению Кошкина, набивает себе цену за счет акцентирования внимания на теме якобы имевшего место влияния России на выборы в США и стремится поддержать образ «сильного президента, который может говорить с Путиным на равных». Слова американского президента о том, что он хорошо знает Путина, также, по его мнению, не стоит воспринимать буквально. В целом высказывания Байдена, считает эксперт, могут стать поводом для нового витка напряжения и санкций, однако к высылке дипломатов это не приведет.
По мнению программного директора РСМД Ивана Тимофеева, непосредственно слова Байдена не приведут к санкциям против России. Для санкций нужен правовой механизм, и его предоставляет рассекреченный отчет разведки США. При этом объем обвинений в адрес России будет небольшим и масштабных санкций ждать не стоит, считает Тимофеев.
Принципиально новых ограничений, связанных с обвинением России в использовании химического оружия, также не последует, а санкции в космической сфере невыгодны самим американцам, полагает эксперт. При этом Вашингтону, как отмечает Тимофеев, уже удалось создать сложности, например, для проекта пассажирского авиалайнера МС-21, который разрабатывает корпорация «Иркут». Ряд иностранных фирм, боясь давления со стороны США, перекрывали поставки нужных комплектующих, но проект продолжается, напоминает Тимофеев.