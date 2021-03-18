Байден заставит Путина «заплатить за вмешательство» в выборы 2020 года

По мнению эксперта, причиной такой резкости может быть политический климат в США – демократы объединились с республиканцами в своей неприязни к России и давят на Байдена, заставляя его вести себя жестко. Сам же Байден, по мнению Кошкина, набивает себе цену за счет акцентирования внимания на теме якобы имевшего место влияния России на выборы в США и стремится поддержать образ «сильного президента, который может говорить с Путиным на равных». Слова американского президента о том, что он хорошо знает Путина, также, по его мнению, не стоит воспринимать буквально. В целом высказывания Байдена, считает эксперт, могут стать поводом для нового витка напряжения и санкций, однако к высылке дипломатов это не приведет.