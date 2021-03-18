Какие руководители чаще всего тормозят реформы в компаниях

Мы можем это утверждать, поскольку недавно провели опрос американских руководителей – из компаний с выручкой не менее $1 млрд, – как они видят трансформацию своих компаний после пандемии. Мы поговорили с 300 генеральными директорами и топ-менеджерами (первыми лицами), 500 менеджерами высшего звена (управляющими директорами, старшими вице-президентами и управляющими предприятием) и 500 менеджерами среднего звена и с удивлением обнаружили, что первые лица компании и менеджеры высшего звена очень по-разному оценивают последствия пандемии и то, как лучше на них реагировать. Несмотря на большую удаленность от первых лиц в организационной структуре, менеджеры среднего звена куда чаще последовательно соглашались со взглядами первых лиц, чем представители высшего менеджмента.