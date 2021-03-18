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Какие руководители чаще всего тормозят реформы в компаниях

Чем различается отношение к инновациям первых лиц компании, руководителей высшего и среднего звена
Джозеф Фуллер Билл Теофилу
Варвара Гранкова

Несколько лет назад мы заметили любопытную закономерность: успешные преобразования бизнеса происходили медленнее и реже, чем ожидалось изначально. Компании переходили на облачные технологии, но не спешили с внедрением изменений.

А потом разразилась пандемия. Обстоятельства вынудили руководителей быстро переключиться на удаленную работу, ускорить цифровизацию бизнеса и сделать главным приоритетом здоровье и благополучие сотрудников. Многие говорили, что им пришлось вместить процесс изменений, рассчитанный на три года, в три месяца.

Год спустя стало ясно, что пандемия действительно оказала огромное влияние на то, как мы ведем бизнес. Похоже, назад дороги нет. Однако при адаптации к новым условиям после COVID-19 компании сталкиваются с серьезными проблемами.

Мы можем это утверждать, поскольку недавно провели опрос американских руководителей – из компаний с выручкой не менее $1 млрд, – как они видят трансформацию своих компаний после пандемии. Мы поговорили с 300 генеральными директорами и топ-менеджерами (первыми лицами), 500 менеджерами высшего звена (управляющими директорами, старшими вице-президентами и управляющими предприятием) и 500 менеджерами среднего звена и с удивлением обнаружили, что первые лица компании и менеджеры высшего звена очень по-разному оценивают последствия пандемии и то, как лучше на них реагировать. Несмотря на большую удаленность от первых лиц в организационной структуре, менеджеры среднего звена куда чаще последовательно соглашались со взглядами первых лиц, чем представители высшего менеджмента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных