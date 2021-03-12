В чем плохо разбираются генеральные директора российских компаний

В частности, только 17,9% высших руководителей разбираются в налогах и финансах на высоком уровне (компетентность 33,1% директоров была оценена респондентами – специалистами финансовых подразделений как низкая, уровень знаний остальных был признан средним). Лишь 18,2% директоров, по оценкам респондентов-юристов, разбираются в правовых вопросах на высоком уровне (тогда как 37,1% имеют низкий уровень правовых знаний).