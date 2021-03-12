В чем плохо разбираются генеральные директора российских компаний

В чем плохо разбираются генеральные директора российских компанийС точки зрения главных бухгалтеров, юристов, кадровиков и финдиректоров
Недавно по просьбе компании «Актион-МЦФЭР» 5425 специалистов российских компаний (главные бухгалтеры, юристы, кадровики, финдиректора и специалисты по охране труда) оценили компетентность своих генеральных директоров, насколько хорошо те ориентируются в работе их отделов и прислушиваются ли к рекомендациям профильных экспертов.
Оказалось, что знания директоров оставляют желать много лучшего. Во всех оцениваемых областях треть гендиректоров, по мнению профильных специалистов, разбираются плохо и не более четверти директоров имеют высокий уровень знаний.
В частности, только 17,9% высших руководителей разбираются в налогах и финансах на высоком уровне (компетентность 33,1% директоров была оценена респондентами – специалистами финансовых подразделений как низкая, уровень знаний остальных был признан средним). Лишь 18,2% директоров, по оценкам респондентов-юристов, разбираются в правовых вопросах на высоком уровне (тогда как 37,1% имеют низкий уровень правовых знаний).
Как следует из результатов опроса, лучше обстоят дела с начальственным знанием кадрового делопроизводства, бухучета и охраны труда. 26,4% директоров имеют высокий уровень знаний кадровых вопросов (низкий уровень – у 30,8%). 26,1% разбираются в требованиях по охране труда на высоком уровне (плохо владеют предметом лишь 24,1%). Наконец, 25,5% гендиректоров знают бухгалтерский учет на высоком уровне (низкий уровень – у 30% высших руководителей).