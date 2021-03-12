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В чем плохо разбираются генеральные директора российских компаний

С точки зрения главных бухгалтеров, юристов, кадровиков и финдиректоров
Мария Подцероб Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

Недавно по просьбе компании «Актион-МЦФЭР» 5425 специалистов российских компаний (главные бухгалтеры, юристы, кадровики, финдиректора и специалисты по охране труда) оценили компетентность своих генеральных директоров, насколько хорошо те ориентируются в работе их отделов и прислушиваются ли к рекомендациям профильных экспертов.

Оказалось, что знания директоров оставляют желать много лучшего. Во всех оцениваемых областях треть гендиректоров, по мнению профильных специалистов, разбираются плохо и не более четверти директоров имеют высокий уровень знаний.

В частности, только 17,9% высших руководителей разбираются в налогах и финансах на высоком уровне (компетентность 33,1% директоров была оценена респондентами – специалистами финансовых подразделений как низкая, уровень знаний остальных был признан средним). Лишь 18,2% директоров, по оценкам респондентов-юристов, разбираются в правовых вопросах на высоком уровне (тогда как 37,1% имеют низкий уровень правовых знаний).

Как следует из результатов опроса, лучше обстоят дела с начальственным знанием кадрового делопроизводства, бухучета и охраны труда. 26,4% директоров имеют высокий уровень знаний кадровых вопросов (низкий уровень – у 30,8%). 26,1% разбираются в требованиях по охране труда на высоком уровне (плохо владеют предметом лишь 24,1%). Наконец, 25,5% гендиректоров знают бухгалтерский учет на высоком уровне (низкий уровень – у 30% высших руководителей).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных