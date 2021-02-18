В чем плохо разбираются бухгалтеры, юристы и кадровики российских компаний

Спрос на работников бэк-офисов в пандемию вырос. По просьбе «Ведомостей» портал HeadHunter сопоставил число вакансий специалистов бэк-офиса в начале прошлого и этого года и сравнил соотношение числа вакансий и резюме. Выяснилось, что спрос на специалистов поддерживающих подразделений за год значительно вырос: на специалистов кадровых служб – на 125%, на финансистов – на 108%, на бухгалтеров – на 61%, на юристов – на 59%, на специалистов по охране труда – на 42%.