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В чем плохо разбираются бухгалтеры, юристы и кадровики российских компаний

В пандемию спрос на таких работников вырос, но хороших специалистов трудно найти
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» недавно провела тестирование 8000 специалистов бэк-офиса на знание профессиональной области. Выяснилось, что чуть ли не половина специалистов не успевают следить за законодательными и техническими изменениями в своей сфере, очень многим не хватает базовых профессиональных знаний.

«Ведомости» выясняли, что не устраивает работодателей в специалистах поддерживающих подразделений и какие пробелы в знаниях те чаще всего имеют.

Спрос на работников бэк-офисов в пандемию вырос. По просьбе «Ведомостей» портал HeadHunter сопоставил число вакансий специалистов бэк-офиса в начале прошлого и этого года и сравнил соотношение числа вакансий и резюме. Выяснилось, что спрос на специалистов поддерживающих подразделений за год значительно вырос: на специалистов кадровых служб – на 125%, на финансистов – на 108%, на бухгалтеров – на 61%, на юристов – на 59%, на специалистов по охране труда – на 42%.

Соискателей за год на рынке труда прибавилось намного больше. По данным HeadHunter, число резюме специалистов поддерживающих подразделений с января – февраля 2020 г. по январь – февраль 2021 г. выросло еще больше, чем число вакансий: среди специалистов по охране труда – на 771%, среди юристов – на 482%, среди специалистов кадровых служб – на 465%, среди юристов – на 394%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных