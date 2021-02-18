В чем плохо разбираются бухгалтеры, юристы и кадровики российских компаний

В чем плохо разбираются бухгалтеры, юристы и кадровики российских компанийВ пандемию спрос на таких работников вырос, но хороших специалистов трудно найти
Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» недавно провела тестирование 8000 специалистов бэк-офиса на знание профессиональной области. Выяснилось, что чуть ли не половина специалистов не успевают следить за законодательными и техническими изменениями в своей сфере, очень многим не хватает базовых профессиональных знаний.
«Ведомости» выясняли, что не устраивает работодателей в специалистах поддерживающих подразделений и какие пробелы в знаниях те чаще всего имеют.
Спрос на работников бэк-офисов в пандемию вырос. По просьбе «Ведомостей» портал HeadHunter сопоставил число вакансий специалистов бэк-офиса в начале прошлого и этого года и сравнил соотношение числа вакансий и резюме. Выяснилось, что спрос на специалистов поддерживающих подразделений за год значительно вырос: на специалистов кадровых служб – на 125%, на финансистов – на 108%, на бухгалтеров – на 61%, на юристов – на 59%, на специалистов по охране труда – на 42%.
Соискателей за год на рынке труда прибавилось намного больше. По данным HeadHunter, число резюме специалистов поддерживающих подразделений с января – февраля 2020 г. по январь – февраль 2021 г. выросло еще больше, чем число вакансий: среди специалистов по охране труда – на 771%, среди юристов – на 482%, среди специалистов кадровых служб – на 465%, среди юристов – на 394%.