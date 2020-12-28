Каких специалистов будут нанимать в 2021 году крупнейшие работодатели

По данным недавнего опроса Hays, в котором приняли участие 4385 профессионалов и 545 работодателей, лишь 10% опрошенных работодателей полностью заморозят на следующий год набор новых сотрудников, а 6% планируют сокращения. 48% компаний в 2021 г. не планируют менять численность персонала и будут нанимать людей только на замену выбывшим сотрудникам. А 37% организаций сообщили, что будут увеличивать штат в следующем году. Какие специалисты и управленцы будут нужны работодателям в следующем году?