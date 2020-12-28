Каких специалистов будут нанимать в 2021 году крупнейшие работодатели

Каких специалистов будут нанимать в 2021 году крупнейшие работодателиНесмотря на пандемию и кризис, многие крупные компании планируют расширять штат
В уходящем году многие работодатели были вынуждены пойти на сокращения или перевести сотрудников на неполную занятость. В следующем году, судя по результатам нескольких опросов, значительная часть компаний все же будет нанимать людей.
По данным недавнего опроса Hays, в котором приняли участие 4385 профессионалов и 545 работодателей, лишь 10% опрошенных работодателей полностью заморозят на следующий год набор новых сотрудников, а 6% планируют сокращения. 48% компаний в 2021 г. не планируют менять численность персонала и будут нанимать людей только на замену выбывшим сотрудникам. А 37% организаций сообщили, что будут увеличивать штат в следующем году. Какие специалисты и управленцы будут нужны работодателям в следующем году?
Правильный директор
Марина Тарнопольская, управляющий партнер Kontakt InterSearch Russia, считает, что в первую очередь компании будут нанимать руководителей и команды, занимающиеся электронной торговлей и маркетплейсами, включая, например, digital-маркетологов и так называемых владельцев продукта (product owner), управляющих созданием продуктов. Розничные сети, производители потребительских товаров, медицинские учреждения, аптечные сети и даже госкомпании развивают направление электронной коммерции.
Один из самых острых и актуальных вопросов для бизнеса – работа с маркетплейсами. Практически все крупнейшие производственные компании (такие как «Сибур», НЛМК, концерн «Калашников» и проч.) создают собственные торговые площадки, напоминает Тарнопольская.