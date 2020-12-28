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Каких специалистов будут нанимать в 2021 году крупнейшие работодатели

Несмотря на пандемию и кризис, многие крупные компании планируют расширять штат
Александр Турунцев Юлиана Петрова
Варвара Гранкова

В уходящем году многие работодатели были вынуждены пойти на сокращения или перевести сотрудников на неполную занятость. В следующем году, судя по результатам нескольких опросов, значительная часть компаний все же будет нанимать людей.

По данным недавнего опроса Hays, в котором приняли участие 4385 профессионалов и 545 работодателей, лишь 10% опрошенных работодателей полностью заморозят на следующий год набор новых сотрудников, а 6% планируют сокращения. 48% компаний в 2021 г. не планируют менять численность персонала и будут нанимать людей только на замену выбывшим сотрудникам. А 37% организаций сообщили, что будут увеличивать штат в следующем году. Какие специалисты и управленцы будут нужны работодателям в следующем году?

Правильный директор

Марина Тарнопольская, управляющий партнер Kontakt InterSearch Russia, считает, что в первую очередь компании будут нанимать руководителей и команды, занимающиеся электронной торговлей и маркетплейсами, включая, например, digital-маркетологов и так называемых владельцев продукта (product owner), управляющих созданием продуктов. Розничные сети, производители потребительских товаров, медицинские учреждения, аптечные сети и даже госкомпании развивают направление электронной коммерции.

Один из самых острых и актуальных вопросов для бизнеса – работа с маркетплейсами. Практически все крупнейшие производственные компании (такие как «Сибур», НЛМК, концерн «Калашников» и проч.) создают собственные торговые площадки, напоминает Тарнопольская.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных