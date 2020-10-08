Российские компании все чаще нанимают временных руководителей и специалистов

В кризисные времена многие компании предпочитают нанимать на новые проекты и новые задачи временный персонал, а не брать людей на постоянную работу в штат, так как не знают, что их ждет в ближайшие 2–3 месяца, говорит Екатерина Горохова, гендиректор АЧАЗ и гендиректор Kelly Services. По ее словам, тренды 2020 г. – проектная и гибкая занятость. Даже в самый разгар весеннего карантина спрос на предоставление временного персонала упал лишь на 10%, говорит Горохова. После снятия карантина он быстро восстановился и стал расти.