Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Российские компании все чаще нанимают временных руководителей и специалистов

Сократив в пандемию набор штатных сотрудников
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В этом году частные агентства занятости ожидают роста двух сегментов рынка – аутсорсинга и предоставления персонала. Интерес компаний к подбору постоянных штатных сотрудников, по прогнозам экспертов Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ), ожидаемо упадет. Тогда как в прошлом году российский рынок услуг подбора и предоставления персонала увеличился на 12,2% до 79,7 млрд руб., причем выросли все три сегмента: и подбор штатного персонала, и предоставление работников для сезонных работ и запуска новых проектов, и аутсорсинг, свидетельствуют данные недавнего исследования Magram Mаrket Research.

В кризисные времена многие компании предпочитают нанимать на новые проекты и новые задачи временный персонал, а не брать людей на постоянную работу в штат, так как не знают, что их ждет в ближайшие 2–3 месяца, говорит Екатерина Горохова, гендиректор АЧАЗ и гендиректор Kelly Services. По ее словам, тренды 2020 г. – проектная и гибкая занятость. Даже в самый разгар весеннего карантина спрос на предоставление временного персонала упал лишь на 10%, говорит Горохова. После снятия карантина он быстро восстановился и стал расти.

По данным АЧАЗ, сейчас в крупнейших российских и международных компаниях трудоустроено более 110 000 проектных работников. Лидерами по привлечению проектных работников стали нефтегазовая, химическая, добывающая и перерабатывающая отрасли, энергетика, розничная торговля, фармацевтика, ресторанный и гостиничный бизнес.

По данным HeadHunter.ru, в этом году компании чаще искали на проектные работы монтажников (7,8% от общего числа вакансий для временных работников), сварщиков (6,8%) и тайных покупателей (3%). Средний уровень зарплат работников с проектной занятостью с апреля по август 2020 г. составил 60 000 руб. в месяц против 43 008 руб. у работников с полной занятостью.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных