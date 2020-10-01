Прежде всего, организации должны ежемесячно информировать службу занятости о наличии у них вакансий или должностей для работников. Правда, сообщать надо не обо всех: если сотрудник ушел в отпуск по уходу за ребенком или временно переведен на другую позицию – это не считается свободным местом. Срок подачи отчета регионы определяют самостоятельно.