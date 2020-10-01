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Что работодатель должен сообщать государству о занятости и вакансиях

Чтобы позволить государству оценить ситуацию на рынке труда
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Каждый месяц работодатели сдают несколько десятков отчетов в различные надзорные органы. Хотя на время пандемии некоторые требования и правила были перенесены или приостановлены, например плановые проверки, забот у отделов персонала лишь прибавилось.

Особая ситуация с документами, которые касаются занятости: о вакансиях, сокращениях и рабочих местах. Рынок труда переживает непростые времена, и государство хочет точно знать, что происходит. Что же работодатели должны сообщать и почему сейчас им приходится отчитываться чаще?

Наше трудовое право декларирует, что компания сама определяет численность штата. Но государство чутко следит за действиями бизнеса. Более того, юридическая основа для этого появилась раньше, чем Трудовой кодекс (ТК), принятый в 2002 г. Статья 25 закона от 19.04.1991 «О занятости населения в Российской Федерации» обязывает работодателей содействовать политике занятости населения, предоставляя ряд отчетов в центры занятости.

Прежде всего, организации должны ежемесячно информировать службу занятости о наличии у них вакансий или должностей для работников. Правда, сообщать надо не обо всех: если сотрудник ушел в отпуск по уходу за ребенком или временно переведен на другую позицию – это не считается свободным местом. Срок подачи отчета регионы определяют самостоятельно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных