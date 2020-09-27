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Как сейчас вернуться на работу в офис

И не нарваться на штраф Роспотребнадзора
Елена Кожемякина , управляющий партнер BLS

Половина компаний продолжает работать в удаленном режиме. Многие этот режим оставят минимум до конца года. А те, кто возвращается, делают это постепенно.

Да и просто вернуться в офис не получится, ведь надо помнить об ограничениях. Если сам Трудовой кодекс их не дает, то в смежных нормативах их немало. Большая часть относится к Москве и Подмосковью, но есть они и в регионах, если изучить местное законодательство. Разберем на столичном примере, как вернуться к работе и не получить штраф от Роспотребнадзора, который выступает главным ведомством в борьбе с вирусом.

1. К работе в офисе нельзя допускать сотрудников с такими медицинскими диагнозами, как сахарный диабет, гипертония, бронхиальная астма. Такое же ограничение действует и в отношении беременных женщин. Но трудиться из дома они могут. Обязательную самоизоляцию сотрудников с симптомами ОРВИ московские власти недавно отменили, но для этого надо предоставить отрицательный тест на коронавирус.

2. Продолжают действовать меры профилактики и безопасности в режиме офлайн. Московские работодатели обязаны обеспечить персонал масками и респираторами, перчатками, если используются места общего пользования (лифты, санузлы, кухни). Сотрудникам нужно измерять температуру каждые четыре часа, а каждые 15 дней – обеспечивать тестирование на вирус не менее 10% работников. Кроме того, надо обеспечить социальное дистанцирование персонала с применением разметки, разных режимов работы и т. д. А если это невозможно, установить перегородки между столами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных