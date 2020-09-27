Да и просто вернуться в офис не получится, ведь надо помнить об ограничениях. Если сам Трудовой кодекс их не дает, то в смежных нормативах их немало. Большая часть относится к Москве и Подмосковью, но есть они и в регионах, если изучить местное законодательство. Разберем на столичном примере, как вернуться к работе и не получить штраф от Роспотребнадзора, который выступает главным ведомством в борьбе с вирусом.