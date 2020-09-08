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Готова ли ваша компания навсегда перейти на дистанционную работу

Четыре шага, которые позволят подготовить компанию и сотрудников к постоянной удаленной работе
Михаил Сыч Линдред Грир
Варвара Гранкова

Пандемия заставила ускоренно осваивать возможности удаленной работы, и в крупных и малых организациях сегодня приходят к пониманию, что рабочие места, которые, как раньше считалось, должны находиться исключительно в офисе, на самом деле можно организовать дистанционно. Многие компании, в том числе Twitter и Facebook, нацелены перевести некоторые позиции на удаленку на постоянной основе. Конечно, этот вариант подходит не во всех случаях, но определенно в переключении части сотрудников в виртуальный формат есть свои преимущества.

Три преимущества

Первое: необходимость ориентироваться при найме только на местный кадровый состав неизбежно ограничивает. К примеру, для работающих американцев в среднем расстояние от дома до офиса составляет 16 миль, около 98% работают не далее чем в 50 милях от места проживания. Руководители ведущих компаний, использующих только дистанционную занятость, называют доступ к распределенным ресурсам рабочей силы одним из своих главных конкурентных преимуществ. Аналогично успех многих технологичных проектов Кремниевой долины отчасти объясняется насыщенным локальным кадровым пулом. Представьте, что ваша компания, где бы она ни находилась, могла бы задействовать силы разработчиков Кремниевой долины, инженерные кадры Детройта или финансовые умы Лондона.

Второе: готовность предложить вариант удаленной работы может вам помочь привлечь и удержать лучших специалистов. При подготовке статьи мы провели серию интервью с руководителями бизнеса из разных отраслей и попытались выяснить, как они справляются со сложностями в условиях пандемии. Один из интервьюируемых поделился сожалениями, что не получилось привлечь талантливого управленца-маркетолога для работы в офисе в Филадельфии, потому что кандидату было важно оставаться в Колумбусе, штат Огайо. Это не единичная история. В одном из недавних исследований выяснилось, что работники готовы потерять до 8% от суммы своего заработка, если у них будет возможность работать из дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных