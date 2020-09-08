Готова ли ваша компания навсегда перейти на дистанционную работу

Второе: готовность предложить вариант удаленной работы может вам помочь привлечь и удержать лучших специалистов. При подготовке статьи мы провели серию интервью с руководителями бизнеса из разных отраслей и попытались выяснить, как они справляются со сложностями в условиях пандемии. Один из интервьюируемых поделился сожалениями, что не получилось привлечь талантливого управленца-маркетолога для работы в офисе в Филадельфии, потому что кандидату было важно оставаться в Колумбусе, штат Огайо. Это не единичная история. В одном из недавних исследований выяснилось, что работники готовы потерять до 8% от суммы своего заработка, если у них будет возможность работать из дома.