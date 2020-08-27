Почему управленцам не станет легче

Почему управленцам не станет легчеХотя COVID-19 отступает и бизнес восстанавливается
Государства смягчают ограничения и начинают стимулировать экономический рост, и бизнес постепенно восстанавливается после кризиса COVID-19. На первый взгляд все приходит к норме: открываются компании, люди возвращаются в офисы, на заводы и в магазины.
Но на более глубоком уровне кризис продолжается. Казалось бы, руководители должны сейчас чувствовать азарт – естественное следствие сброса напряжения, накопившегося за острую фазу кризиса. Но многие признаются, что испытывают смешанные чувства. К ощущению оптимизма и ясности подмешаны опустошенность, сомнения и чувство потери. Даже среди тех руководителей, чьи компании хорошо перенесли кризис, почти никто не чувствует облегчения.
Восстановление ставит новые задачи перед руководителями и их командами. Чего ожидать и как справиться с новыми трудностями?