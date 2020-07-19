Как повысить жизнестойкость бизнеса

В нынешней модели корпоративного капитализма каждая компания воспринимается как экономический остров, который нужно оптимизировать индивидуально. Это упрощает управление и контроль, но не учитывает экономической и социальной взаимозависимости всех заинтересованных сторон. Но прочность отдельной компании мало что значит, если травмированы ее цепь поставок, клиентская база или социальные системы, от которых она зависит.