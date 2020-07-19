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Как повысить жизнестойкость бизнеса

В пандемию хрупкость цепочек поставок и систем управления стала очевидной
Мартин Ривз Кевин Уитакер
Варвара Гранкова

Многие руководители собираются перестраивать свои компании, повышая их жизнестойкость. Но проблемой устойчивости бизнеса к катастрофам занимаются лишь несколько бизнес-школ, и нынешний управленческий инструментарий рассчитан прежде всего на управление финансовой результативностью. Поэтому компании редко могут спроектировать, измерить и проконтролировать системы надежности бизнеса.

Прочность компании – это ее способность, выдержав стресс, восстановить деятельность и вновь заработать эффективно в изменившихся обстоятельствах. Коронавирусный кризис – идеальный пример системного стресса. Из-за вмешательства человека в естественную окружающую среду увеличился риск межвидовой передачи инфекций. Из-за высокой плотности городского населения первичная вспышка болезни быстро превратилась в эпидемию. В результате перемещений людей по странам и континентам она охватила весь мир. Сложные международные цепочки поставок разрушились. Это нанесло серьезный урон мировой экономической деятельности, и в результате обострились неравенство и социальная напряженность.

Эта эпидемия не единичное явление. SARS, MERS и вирус Эбола были предвестниками неминуемости пандемии, и у нас есть основания ожидать, что будут и другие всемирные эпидемии. Заметим, что по тем же законам заражения распространяются компьютерные вирусы и экономическая нестабильность, связанная с изменением климата или социальной напряженностью.

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И какую роль могут сыграть в этом советы директоров

Компании, как правило, создаются с прицелом на максимальное увеличение акционерной стоимости – дивидендов и курса акций. Очень мало компаний хотя бы пытаются измерить свою прочность; обычно дело ограничивается раскрытием конкретных материальных рисков. Компании и акционеры часто сосредоточены на получении максимальной краткосрочной выгоды. Оценка прочности, однако, требует отказа от некоторой доли прибыли сегодня, чтобы получить более устойчивую доходность в будущем.

Компании сосредоточены на составлении и исполнении планов. Это хорошо работает, если причинно-следственные отношения предсказуемы и неизменны. А жизнестойкость предполагает, что компания переживет последствия неизвестного, изменчивого, непредсказуемого и невероятного.

В нынешней модели корпоративного капитализма каждая компания воспринимается как экономический остров, который нужно оптимизировать индивидуально. Это упрощает управление и контроль, но не учитывает экономической и социальной взаимозависимости всех заинтересованных сторон. Но прочность отдельной компании мало что значит, если травмированы ее цепь поставок, клиентская база или социальные системы, от которых она зависит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных