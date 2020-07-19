Как повысить жизнестойкость бизнеса

Как повысить жизнестойкость бизнесаВ пандемию хрупкость цепочек поставок и систем управления стала очевидной
Многие руководители собираются перестраивать свои компании, повышая их жизнестойкость. Но проблемой устойчивости бизнеса к катастрофам занимаются лишь несколько бизнес-школ, и нынешний управленческий инструментарий рассчитан прежде всего на управление финансовой результативностью. Поэтому компании редко могут спроектировать, измерить и проконтролировать системы надежности бизнеса.
Прочность компании – это ее способность, выдержав стресс, восстановить деятельность и вновь заработать эффективно в изменившихся обстоятельствах. Коронавирусный кризис – идеальный пример системного стресса. Из-за вмешательства человека в естественную окружающую среду увеличился риск межвидовой передачи инфекций. Из-за высокой плотности городского населения первичная вспышка болезни быстро превратилась в эпидемию. В результате перемещений людей по странам и континентам она охватила весь мир. Сложные международные цепочки поставок разрушились. Это нанесло серьезный урон мировой экономической деятельности, и в результате обострились неравенство и социальная напряженность.
Эта эпидемия не единичное явление. SARS, MERS и вирус Эбола были предвестниками неминуемости пандемии, и у нас есть основания ожидать, что будут и другие всемирные эпидемии. Заметим, что по тем же законам заражения распространяются компьютерные вирусы и экономическая нестабильность, связанная с изменением климата или социальной напряженностью.
Метрики для стойкости
Компании, как правило, создаются с прицелом на максимальное увеличение акционерной стоимости – дивидендов и курса акций. Очень мало компаний хотя бы пытаются измерить свою прочность; обычно дело ограничивается раскрытием конкретных материальных рисков. Компании и акционеры часто сосредоточены на получении максимальной краткосрочной выгоды. Оценка прочности, однако, требует отказа от некоторой доли прибыли сегодня, чтобы получить более устойчивую доходность в будущем.
Компании сосредоточены на составлении и исполнении планов. Это хорошо работает, если причинно-следственные отношения предсказуемы и неизменны. А жизнестойкость предполагает, что компания переживет последствия неизвестного, изменчивого, непредсказуемого и невероятного.
В нынешней модели корпоративного капитализма каждая компания воспринимается как экономический остров, который нужно оптимизировать индивидуально. Это упрощает управление и контроль, но не учитывает экономической и социальной взаимозависимости всех заинтересованных сторон. Но прочность отдельной компании мало что значит, если травмированы ее цепь поставок, клиентская база или социальные системы, от которых она зависит.