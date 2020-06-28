Масштабное загрязнение окружающей среды, произошедшее из-за аварии в подразделении «Норильского никеля» в Арктическом регионе, наглядно показало необходимость совершенствовать управление экологическими рисками в крупных российских компаниях. Особая актуальность этой задачи для российских компаний связана с тем, что: