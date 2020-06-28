Как улучшить систему управления экологическими рисками в компанияхИ какую роль могут сыграть в этом советы директоров
Масштабное загрязнение окружающей среды, произошедшее из-за аварии в подразделении «Норильского никеля» в Арктическом регионе, наглядно показало необходимость совершенствовать управление экологическими рисками в крупных российских компаниях. Особая актуальность этой задачи для российских компаний связана с тем, что:
1. Огромное число крупных российских компаний занято в секторе добычи природных ископаемых и вредного производства, которые негативно влияют на окружающую среду.
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