Катастрофы в Норильске можно было избежать

Систем предварительного анализа разрабатывается много, все они основаны на промышленном интернете вещей. Отличаются они только ценой, габаритами и набором параметров, которые способны отследить датчики. Но примеров реального применения таких систем в энергетической отрасли очень мало, говорит директор Фонда развития энергетики Сергей Пикин. «Все хотят систему, которая окупается. А как себя может окупить то, что, может быть, произойдет, а может быть – нет. Установка системы предиктивного мониторинга – это чистые затраты для компании. А менеджмент всегда стремится их сокращать», – рассуждает Пикин. Если в компании нет целенаправленной корпоративной программы по внедрению цифровых решений на предприятиях, то люди, десятилетиями работающие непосредственно на промышленных объектах, будут противиться нововведениям и так происходит не только в России, замечает эксперт. Что касается аварии на ТЭЦ в Норильске, еще до конца не ясно, что произошло. Возможно, причины аварии были такие, что их невозможно было спрогнозировать с помощью математических моделей, подчеркивает Пикин. В 2018 г. норильские ТЭЦ прошли проверку Ростехнадзора, он рекомендовал сделать на ряде объектов основание из железобетона, а не из грунта, напоминает эксперт.