Катастрофы в Норильске можно было избежать

Катастрофы в Норильске можно было избежатьНа ТЭЦ не было системы мониторинга, способной спрогнозировать изменения грунта
Масштабного разлива топлива в Норильске, который привел к введению чрезвычайного положения, можно было избежать. Входящая в «Норникель» Норильско-Таймырская энергетическая компания, на объекте которой произошло ЧП, вела переговоры о покупке специального оборудования, отслеживающего появление трещин в резервуарах. Дизель вылился как раз из-за просадки грунта и трещин в резервуаре – таково объяснение «Норникеля».
Переговоры с «Норникелем» о возможности внедрения такой системы прогнозирования изменений в грунте и конструкции на энергетических объектах компании с 2017 г. ведет «Ротек», рассказал ее представитель. Она занимается обслуживанием газовых и паровых турбин, производством энергетического оборудования, оказывает инжиниринговые услуги. 49% «Ротека» принадлежит «Ренова-холдинг рус» Виктора Вексельберга, 31% – председателю совета директоров Михаилу Лифшицу. Вексельберг и его партнер Леонард Блаватник владеют 26,5% UC Rusal, которой принадлежит 27,8% «Норильского никеля». Крупнейший пакет «Норникеля» (34,6%) – у структур «Интерроса» Владимира Потанина.
Технология «Прана» позволяет дистанционно следить за состоянием промышленного оборудования и прогнозировать проблемы в течение ближайших 2–3 месяцев. Она позволяет прогнозировать появление трещин в железобетоне или металле и изменения геометрии фундаментов и резервуаров, рассказал представитель «Ротек». По его словам, система применяется на 22 энергоблоках в России и Казахстане. «Ротек» не проводила обследования этой станции, и сложно назвать точную стоимость установки системы на ней. Она зависит от оборудования, системы управления им и количества работы техподдержки, диспетчеров и экспертов, говорит представитель компании. При наличии современной системы управления подключение одного энергоблока стоит 20 млн руб., ежегодное экспертное сопровождение – примерно 10 млн руб., приводит он данные. Система работает с сигналами и математическими моделями, поэтому может применяться в любых климатических условиях, добавил представитель компании (Норильск расположен за полярным кругом).
Представитель «Норникеля» не ответил на вопрос, вела ли компания переговоры об установке «Праны», и вообще отказался комментировать ситуацию с «Ротек».
Проблема устойчивости тяжелых конструкций на сложных грунтах, к которым относится и вечная мерзлота, не нова, особенно остро она стоит последнее время в связи с климатическими изменениями, говорит председатель совета директоров «Ротек» Михаил Лифшиц. Природные изменения в грунте, отражающиеся на стоящих на нем конструкциях, происходят не быстро, их можно отслеживать и система «Прана» как раз могла бы позволить предупредить аварию, говорит он. В итоге экономия на автоматизации привела к гораздо большим потерям для компании, продолжает Лифшиц: «Экономические выгоды от внедрения технологий прогностики не всегда считаются в столбик, требуется определенный настрой менеджмента». Но в целом энергетическая отрасль становится более технологичной, уверен он, сейчас уже около 5% российской генерации подключены к системе удаленного мониторинга и прогностики.
Систем предварительного анализа разрабатывается много, все они основаны на промышленном интернете вещей. Отличаются они только ценой, габаритами и набором параметров, которые способны отследить датчики. Но примеров реального применения таких систем в энергетической отрасли очень мало, говорит директор Фонда развития энергетики Сергей Пикин. «Все хотят систему, которая окупается. А как себя может окупить то, что, может быть, произойдет, а может быть – нет. Установка системы предиктивного мониторинга – это чистые затраты для компании. А менеджмент всегда стремится их сокращать», – рассуждает Пикин. Если в компании нет целенаправленной корпоративной программы по внедрению цифровых решений на предприятиях, то люди, десятилетиями работающие непосредственно на промышленных объектах, будут противиться нововведениям и так происходит не только в России, замечает эксперт. Что касается аварии на ТЭЦ в Норильске, еще до конца не ясно, что произошло. Возможно, причины аварии были такие, что их невозможно было спрогнозировать с помощью математических моделей, подчеркивает Пикин. В 2018 г. норильские ТЭЦ прошли проверку Ростехнадзора, он рекомендовал сделать на ряде объектов основание из железобетона, а не из грунта, напоминает эксперт.
Что произошло
29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлились около 20 000 т нефтепродуктов. ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей.
Через два дня местные власти пострадавшего района ввели режим ЧС межмуниципального уровня. После совещания с местными властями 3 июня президент Владимир Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня – это позволит привлечь к устранению последствий аварии федеральные силы.
К утру 4 июня удалось полностью локализовать нефтяное пятно, в районе самой ТЭЦ, где дизельное топливо попало на почву, производится выемка грунта, уже изъято более 1000 куб. м грунта, рассказал первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко (его слова передал представитель компании). Пока этот грунт будет вывезен на площадки временного хранения, затем отправится на промотвалы. Для сбора загрязненной воды в Норильский район будут доставлены емкости на 16 000 т, в которых будет законсервирована дизельно-водяная смесь.
Работы по ликвидации последствий аварии ведутся круглосуточно, рассказал Дяченко: сейчас работают 300 спасателей, включая морских, 70 сотрудников «Газпром нефти», 100 спасателей МЧС. На ликвидацию последствий аварии может потребоваться 14 дней, сказал Дяченко в эфире телеканала «Россия 1». Представитель «Газпром нефти» сообщил, что для участия в ликвидации масштабного разлива нефтепродуктов в Норильске компания направила мобильный аварийно-спасательный отряд, оснащенный оборудованием и спецтехникой. «Газпром нефть» перебрасывает транспортными самолетами спецтехнику, в том числе нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, а также палаточный городок и автономные системы обеспечения, рассказал представитель компании.
Сколько потеряли
Имущество было застраховано в нескольких крупных российских компаниях. Размер ущерба уточняется, сообщил представитель «Норникеля». Тонна дизеля в регионах Сибири и Дальнего Востока стоит 49 065 руб., 20 000 т – порядка 980 млн руб. Впрочем, потеря этого топлива не повлияет на работу объектов, заверил представитель «Норникеля»: ТЭЦ работают на газе, дизель является резервным топливом. Говорить о сумме экологического ущерба пока также преждевременно, подчеркнул он.
По оценкам специалистов Greenpeace, экологический ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд руб. – это без учета ущерба почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. По оценкам Росприроднадзора, в реки попало 15 000 т дизельного топлива (цитата по ТАСС). На рекультивацию и сбор топлива, по оценкам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, может потребоваться от 1 млрд до 6 млрд руб. А на первичную нейтрализацию последствий аварии уйдет до двух месяцев, уверен он. Оценить ущерб должны уполномоченные ведомства, говорит руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексей Книжников, напоминая, что после аварии танкера «Надежда» у берегов Сахалина в 2015 г., когда было разлито около 400 т, экологический ущерб был оценен в 500 млн руб.
Авария произошла из-за проседания вечной мерзлоты, объяснял «Норникель». Компания займется дополнительным исследованием грунтов, сообщил Дяченко: будет проведена проверка соответствия установленных свай проектным параметрам. Трещины были обнаружены еще у одной емкости, рассказал топ-менеджер «Норникеля», – у резервуара № 4. 12 000 т топлива оттуда в течение недели будут перенесены в резервуары ТЭЦ-1. Такой же случай произошел несколько лет назад в Химках у госкорпорации «Энергия»: произошел залповый выброс 5000 т из резервуара с резервным топливом и мерзлота тут ни при чем, приводит пример Книжников. Возможно, в Норильске были нарушены базовые меры безопасности для таких резервуаров, полагает он: например, могла отсутствовать или не сработать обязательная обваловка (система заградительных сооружений).
С 29 мая капитализация «Норникеля» упала на 6,1% на Лондонской фондовой бирже и на 7,9% – на Московской бирже. 4 июня компания стоила $46,6 млрд и 322 млрд руб. соответственно. UC Rusal уже предложила провести внеочередное заседание для обсуждения ситуации и создать должность первого заместителя гендиректора по вопросам экологии, который бы базировался в Норильске, говорится в сообщении алюминиевого холдинга. Скорее всего, рейтинг ESG (environmental, social, governance – влияние компаний на окружающую среду, их социальная ответственность, качество корпоративного управления) «Норникеля» будет несколько снижен, считает Худалов. Но критического влияния авария, произошедшая на дочернем предприятии, не окажет, уверен он.