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Путин объявил в Норильске ЧС федерального уровня

После аварии на ТЭЦ структуры «Норникеля» произошел разлив топлива
Артем Гирш Светлана Бочарова
Россия 24

Президент России Владимир Путин принял решение объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня после разлива топлива на ТЭЦ структуры «Норникеля». Такую идею на совещании с президентом озвучил министр МЧС Евгений Зиничев, объяснив это возможностью привлечь для ликвидации последствий силы и средства федерального уровня.

Путин согласился с этим предложением и поручил незамедлительно принять меры по ликвидации разлива дизельного топлива. «При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее», ‒ сказал президент, поручив Зиничеву доложить о ситуации 5 июня. Министру энергетики Александру Новаку поручено начать консультации с нефтяными компаниями по ликвидации последствий разлива.

Президент возмутился тем, что власти узнали о ситуации только через два дня. Президента также возмутило, что компания, ставшая источником разлива топлива, не сразу сообщила властям о ЧП. «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — сказал он, обращаясь к директору ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Сергею Липину. Он также сообщил, что поручит правоохранительным органам разобраться своевременно ли власти получили сообщение об аварии.

Ранее по теме: В Норильске из-за утечки нефтепродуктов задержали начальника цеха ТЭЦ-3

По оценкам Липина, на ликвидацию последствий потребуется 14 дней. Компания, по его словам, «предпринимает все возможные усилия и мобилизует все ресурсы, чтобы в минимальные сроки локализовать ситуацию». По делу об утечке нефтепродуктов задержан начальник цеха ТЭЦ-3, сообщили в Генпрокуратуре. Возбуждены три уголовных дела: по фактам порчи земли, загрязнению воды, а также нарушения правил охраны окружающей среды.

29 мая легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ в Норильске. Произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. Во время аварии разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. Пострадавших и погибших не было. По сообщению «Норникеля», разгерметизация произошла из-за проседания опор, на работу ТЭЦ авария не повлияла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных