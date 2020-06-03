Путин объявил в Норильске ЧС федерального уровня

Президент возмутился тем, что власти узнали о ситуации только через два дня. Президента также возмутило, что компания, ставшая источником разлива топлива, не сразу сообщила властям о ЧП. «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — сказал он, обращаясь к директору ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Сергею Липину. Он также сообщил, что поручит правоохранительным органам разобраться своевременно ли власти получили сообщение об аварии.