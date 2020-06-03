Путин объявил в Норильске ЧС федерального уровня

Путин объявил в Норильске ЧС федерального уровняПосле аварии на ТЭЦ структуры «Норникеля» произошел разлив топлива
Президент России Владимир Путин принял решение объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня после разлива топлива на ТЭЦ структуры «Норникеля». Такую идею на совещании с президентом озвучил министр МЧС Евгений Зиничев, объяснив это возможностью привлечь для ликвидации последствий силы и средства федерального уровня.
Путин согласился с этим предложением и поручил незамедлительно принять меры по ликвидации разлива дизельного топлива. «При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее», ‒ сказал президент, поручив Зиничеву доложить о ситуации 5 июня. Министру энергетики Александру Новаку поручено начать консультации с нефтяными компаниями по ликвидации последствий разлива.
Президент возмутился тем, что власти узнали о ситуации только через два дня. Президента также возмутило, что компания, ставшая источником разлива топлива, не сразу сообщила властям о ЧП. «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — сказал он, обращаясь к директору ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» Сергею Липину. Он также сообщил, что поручит правоохранительным органам разобраться своевременно ли власти получили сообщение об аварии.
По оценкам Липина, на ликвидацию последствий потребуется 14 дней. Компания, по его словам, «предпринимает все возможные усилия и мобилизует все ресурсы, чтобы в минимальные сроки локализовать ситуацию». По делу об утечке нефтепродуктов задержан начальник цеха ТЭЦ-3, сообщили в Генпрокуратуре. Возбуждены три уголовных дела: по фактам порчи земли, загрязнению воды, а также нарушения правил охраны окружающей среды.
29 мая легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ в Норильске. Произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. Во время аварии разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. Пострадавших и погибших не было. По сообщению «Норникеля», разгерметизация произошла из-за проседания опор, на работу ТЭЦ авария не повлияла.