«Норникель» раскрыл обстоятельства утечки топлива в Норильске

Первым о произошедшем узнал охранник предприятия, который увидел горящий автомобиль. Машина проезжала мимо и случайно попала в проливающуюся жидкость, в результате чего произошел пожар. К устранению последствий утечки привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, отметил топ-менеджер. Другие бригады вынимают грунт на месте пролива и вывозят его на участок временного складирования. По оценке руководства энергокомпании, на ликвидацию последствий потребуется две недели.