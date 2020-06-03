«Норникель» раскрыл обстоятельства утечки топлива в Норильске
Сообщение о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске было оперативно передано в управление по делам гражданской обороны и ЧС, а оттуда в краевое управление МЧС сразу после ликвидации возгорания, 29 мая, рассказал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.
О своевременном оповещении властей ранее говорил и представитель Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу «Норильский никель»), ставшей источником разлива топлива.
По словам Дяченко, 29 мая в результате внезапной просадки свай под фундаментом дизелехранилища произошла его разгерметизация. Хранилище содержало более 21 000 т дизельного топлива, которое в результате выплеснулось наружу. «Сила удара была такова, что защитные сооружения не успели отреагировать. Загрязняющая жидкость попала на прилегающую площадь, а затем в безымянный ручей, который впадает в реку Амбарная»,- рассказал Дяченко.
Первым о произошедшем узнал охранник предприятия, который увидел горящий автомобиль. Машина проезжала мимо и случайно попала в проливающуюся жидкость, в результате чего произошел пожар. К устранению последствий утечки привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, отметил топ-менеджер. Другие бригады вынимают грунт на месте пролива и вывозят его на участок временного складирования. По оценке руководства энергокомпании, на ликвидацию последствий потребуется две недели.
В Норильске 29 мая произошел разлив дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 31 мая в пострадавшем районе был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Президент Владимир Путин 3 июня принял решение объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня.