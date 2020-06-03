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«Норникель» раскрыл обстоятельства утечки топлива в Норильске

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Сообщение о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске было оперативно передано в управление по делам гражданской обороны и ЧС, а оттуда в краевое управление МЧС сразу после ликвидации возгорания, 29 мая, рассказал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

О своевременном оповещении властей ранее говорил и представитель Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в группу «Норильский никель»), ставшей источником разлива топлива.

По словам Дяченко, 29 мая в результате внезапной просадки свай под фундаментом дизелехранилища произошла его разгерметизация. Хранилище содержало более 21 000 т дизельного топлива, которое в результате выплеснулось наружу. «Сила удара была такова, что защитные сооружения не успели отреагировать. Загрязняющая жидкость попала на прилегающую площадь, а затем в безымянный ручей, который впадает в реку Амбарная»,- рассказал Дяченко.

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Первым о произошедшем узнал охранник предприятия, который увидел горящий автомобиль. Машина проезжала мимо и случайно попала в проливающуюся жидкость, в результате чего произошел пожар. К устранению последствий утечки привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, отметил топ-менеджер. Другие бригады вынимают грунт на месте пролива и вывозят его на участок временного складирования. По оценке руководства энергокомпании, на ликвидацию последствий потребуется две недели.

В Норильске 29 мая произошел разлив дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 31 мая в пострадавшем районе был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Президент Владимир Путин 3 июня принял решение объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных