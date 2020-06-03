Энергокомпания Норильска заявила о своевременном оповещении властей о ЧС
Норильско-Таймырская энергетическая компания (входит в группу «Норильский никель»), ставшая источником разлива топлива, заявила, что своевременно и должным образом информировала власти о произошедшем. Копии официальных обращений об инциденте организация направила в правоохранительные органы, говорится в сообщении ее пресс-службы.
Сообщение об утечке дизтоплива, по данным компании, поступило 29 мая в 12.55 от диспетчера, в 12.57 его подтвердили специалисты ТЭЦ. В 13.08 оперативную информацию передали в Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири. В 18.40 компании был направлен приказ о введении ЧС.
В Норильске 29 мая произошел разлив более 21 000 т дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.
31 мая в пострадавшем районе был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Президент Владимир Путин 3 июня принял решение объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня. Президент возмутился тем, что власти узнали о ситуации только через два дня. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела ‒ по фактам порчи земли, загрязнения воды, а также из-за нарушения правил охраны окружающей среды. Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 задержан.