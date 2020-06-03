Энергокомпания Норильска заявила о своевременном оповещении властей о ЧС

31 мая в пострадавшем районе был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Президент Владимир Путин 3 июня принял решение объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня. Президент возмутился тем, что власти узнали о ситуации только через два дня. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела ‒ по фактам порчи земли, загрязнения воды, а также из-за нарушения правил охраны окружающей среды. Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 задержан.