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Энергокомпания Норильска заявила о своевременном оповещении властей о ЧС

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Норильско-Таймырская энергетическая компания (входит в группу «Норильский никель»), ставшая источником разлива топлива, заявила, что своевременно и должным образом информировала власти о произошедшем. Копии официальных обращений об инциденте организация направила в правоохранительные органы, говорится в сообщении ее пресс-службы.

Сообщение об утечке дизтоплива, по данным компании, поступило 29 мая в 12.55 от диспетчера, в 12.57 его подтвердили специалисты ТЭЦ. В 13.08 оперативную информацию передали в Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири. В 18.40 компании был направлен приказ о введении ЧС.

В Норильске 29 мая произошел разлив более 21 000 т дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

31 мая в пострадавшем районе был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Президент Владимир Путин 3 июня принял решение объявить в Норильске режим ЧС федерального уровня. Президент возмутился тем, что власти узнали о ситуации только через два дня. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела ‒ по фактам порчи земли, загрязнения воды, а также из-за нарушения правил охраны окружающей среды. Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 задержан.

Ранее по теме: Путин объявил в Норильске ЧС федерального уровня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных