СК возбудил дело о халатности после аварии в Норильске

«Норникель» надеется в течение 14 дней полностью убрать попавшие в водоемы нефтепродукты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» первый вице-президент компании Сергей Дяченко. По его словам, такую оценку дали морские спасатели, которых «Норникель» привлек к ликвидации последствий аварии. Однако двухнедельный срок актуален только при благоприятных погодных условиях в регионе и если «ветер будет немного способствовать, сгоняя к бонам это масляное пятно», уточнил Дяченко. Он заверил, что «Норникель» держит ситуацию под контролем. «Мы нашли, как это все секционировать, и несколькими бригадами будем собирать с воды это масляное пятно», — сказал топ-менеджер (цитата по «Интерфаксу»).