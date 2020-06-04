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СК возбудил дело о халатности после аварии в Норильске

Арестован первый подозреваемый
Ирина Чевтаева
В результате аварии 20 000 т нефтепродуктов попали в грунт и реку Амбарная /ТАСС

Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, произошедшей в Норильске, говорится на сайте ведомства.

Что произошло

В Норильске 29 мая произошел разлив около 20 000 т нефтепродуктов на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»). ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м.

Через два дня местные власти в пострадавшем районе ввели режим ЧС межмуниципального уровня. После совещания с местными властями 3 июня президент Владимир Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня для того, чтобы к устранению последствий техногенной аварии можно было привлечь силы федерального уровня.

Расследование причин ЧС

Накануне Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод) и ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Единственным подозреваемым пока является начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

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Представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова 4 июня сообщила об аресте Старостина до 31 июля. По информации СКР, подозреваемый отказался давать показания. В ближайшее время следствие собирается предъявить ему обвинение. СКР не исключил, что в будущем обвинение может быть предъявлено и другим лицам, причастным к экологическому бедствию. «Произведены выемки документов, носителей информации с записями телефонных переговоров  сотрудников, ответственных за оперативное информирование», — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий

На ликвидацию последствий аварии может потребоваться не менее 10 лет, считает замминистра природных ресурсов Елена Панова. «Ситуация очень тяжелая, потому что это Арктика», — отмечает она. По ее словам, слишком много попало нефтепродуктов в почву и водоемы. «Их надо собрать, собирать некуда, дорог нет, резервуаров нет. Сжигать нельзя, потому что будут выделяться вещества, которые могут быть опасны для жизни», — пояснила она.

«Ущерб достаточно большой. Не в 1 млрд оценивается только ущерб воде, а если мы берем сушу, то ущерб намного больше», — добавила Панова.

Позиция «Норникеля»

«Норникель» надеется в течение 14 дней полностью убрать попавшие в водоемы нефтепродукты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» первый вице-президент компании Сергей Дяченко. По его словам, такую оценку дали морские спасатели, которых «Норникель» привлек к ликвидации последствий аварии. Однако двухнедельный срок актуален только при благоприятных погодных условиях в регионе и если «ветер будет немного способствовать, сгоняя к бонам это масляное пятно», уточнил Дяченко. Он заверил, что «Норникель» держит ситуацию под контролем. «Мы нашли, как это все секционировать, и несколькими бригадами будем собирать с воды это масляное пятно», — сказал топ-менеджер (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, на данный момент специалисты локализовали масляное пятно и предотвратили его попадание в озеро Пясино. Большая часть разлившегося горючего попала в реку Амбарная. Сейчас дизельное топливо собирается с поверхности ее вод, отметил он. Проливы горючего будут собираться во временные резервуары общей емкостью до 16 000 т, сказал Дяченко.

«Зараженный грунт мы собираемся вывозить на временные площадки, затем рекультивировать», — пояснил он.

Два дня назад одной из возможных причин ЧС Дяченко называл растепление грунта. «В результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна», — отмечал он. Топ-менеджер исключил фактор эксплуатационной небрежности в обращении с резервуаром.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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