СК возбудил дело о халатности после аварии в Норильске

СК возбудил дело о халатности после аварии в НорильскеАрестован первый подозреваемый
Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, произошедшей в Норильске, говорится на сайте ведомства.
Что произошло
В Норильске 29 мая произошел разлив около 20 000 т нефтепродуктов на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»). ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м.
Через два дня местные власти в пострадавшем районе ввели режим ЧС межмуниципального уровня. После совещания с местными властями 3 июня президент Владимир Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня для того, чтобы к устранению последствий техногенной аварии можно было привлечь силы федерального уровня.
Расследование причин ЧС
Накануне Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод) и ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Единственным подозреваемым пока является начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.
Представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова 4 июня сообщила об аресте Старостина до 31 июля. По информации СКР, подозреваемый отказался давать показания. В ближайшее время следствие собирается предъявить ему обвинение. СКР не исключил, что в будущем обвинение может быть предъявлено и другим лицам, причастным к экологическому бедствию. «Произведены выемки документов, носителей информации с записями телефонных переговоров сотрудников, ответственных за оперативное информирование», — говорится в сообщении.
Ликвидация последствий
На ликвидацию последствий аварии может потребоваться не менее 10 лет, считает замминистра природных ресурсов Елена Панова. «Ситуация очень тяжелая, потому что это Арктика», — отмечает она. По ее словам, слишком много попало нефтепродуктов в почву и водоемы. «Их надо собрать, собирать некуда, дорог нет, резервуаров нет. Сжигать нельзя, потому что будут выделяться вещества, которые могут быть опасны для жизни», — пояснила она.
«Ущерб достаточно большой. Не в 1 млрд оценивается только ущерб воде, а если мы берем сушу, то ущерб намного больше», — добавила Панова.
Позиция «Норникеля»
«Норникель» надеется в течение 14 дней полностью убрать попавшие в водоемы нефтепродукты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» первый вице-президент компании Сергей Дяченко. По его словам, такую оценку дали морские спасатели, которых «Норникель» привлек к ликвидации последствий аварии. Однако двухнедельный срок актуален только при благоприятных погодных условиях в регионе и если «ветер будет немного способствовать, сгоняя к бонам это масляное пятно», уточнил Дяченко. Он заверил, что «Норникель» держит ситуацию под контролем. «Мы нашли, как это все секционировать, и несколькими бригадами будем собирать с воды это масляное пятно», — сказал топ-менеджер (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, на данный момент специалисты локализовали масляное пятно и предотвратили его попадание в озеро Пясино. Большая часть разлившегося горючего попала в реку Амбарная. Сейчас дизельное топливо собирается с поверхности ее вод, отметил он. Проливы горючего будут собираться во временные резервуары общей емкостью до 16 000 т, сказал Дяченко.
«Зараженный грунт мы собираемся вывозить на временные площадки, затем рекультивировать», — пояснил он.
Два дня назад одной из возможных причин ЧС Дяченко называл растепление грунта. «В результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты, что привело к частичному проседанию опор, на которых стоит цистерна», — отмечал он. Топ-менеджер исключил фактор эксплуатационной небрежности в обращении с резервуаром.