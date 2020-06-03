Greenpeace оценил экологический ущерб от аварии в Норильске
Ущерб только водным объектам от разлива дизельного топлива в Норильске может составить более 6 млрд руб., говорится в сообщении Greenpeace. Проектный директор российского отделения организации Владимир Чупров убежден, что с помощью установленных боновых ограждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, почти все дизельное топливо останется в окружающей среде.
По оценке Росприроднадзора, уровень загрязнения рек из-за ЧС в Норильске превышен в десятки тысяч раз. Вода загрязнена на 20 км, толщина слоя нефтепродуктов ‒ до 20 см, рассказывала руководитель ведомства Светлана Радионова во время совещания с президентом Владимиром Путиным. В реки, по ее словам, попало 15 000 т дизельного топлива.
В Норильске 29 мая произошел разлив дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 31 мая в пострадавшем районе ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Путин 3 июня объявил в Норильске режим ЧС федерального уровня.