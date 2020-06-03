Greenpeace оценил экологический ущерб от аварии в Норильске

По оценке Росприроднадзора, уровень загрязнения рек из-за ЧС в Норильске превышен в десятки тысяч раз. Вода загрязнена на 20 км, толщина слоя нефтепродуктов ‒ до 20 см, рассказывала руководитель ведомства Светлана Радионова во время совещания с президентом Владимиром Путиным. В реки, по ее словам, попало 15 000 т дизельного топлива.