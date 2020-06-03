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Greenpeace оценил экологический ущерб от аварии в Норильске

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Ущерб только водным объектам от разлива дизельного топлива в Норильске может составить более 6 млрд руб., говорится в сообщении Greenpeace. Проектный директор российского отделения организации Владимир Чупров убежден, что с помощью установленных боновых ограждений удастся собрать только незначительную часть загрязнения, почти все дизельное топливо останется в окружающей среде.

По оценке Росприроднадзора, уровень загрязнения рек из-за ЧС в Норильске превышен в десятки тысяч раз. Вода загрязнена на 20 км, толщина слоя нефтепродуктов ‒ до 20 см, рассказывала руководитель ведомства Светлана Радионова во время совещания с президентом Владимиром Путиным. В реки, по ее словам, попало 15 000 т дизельного топлива. 

В Норильске 29 мая произошел разлив дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 31 мая в пострадавшем районе ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Путин 3 июня объявил в Норильске режим ЧС федерального уровня.

Ранее по теме: Путин объявил в Норильске ЧС федерального уровня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных