Forbes: Потанин потерял за день $1,6 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

В Норильске 29 мая произошел разлив около 20 000 т дизельного топлива на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»). В результате аварии топливо разлилось на почву и попало в находящиеся рядом водоемы. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня президент Владимир Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод), ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Единственным подозреваемым является начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Суд арестовал его до 31 июля. От дачи показаний он отказался, сообщил ранее Следственный комитет.