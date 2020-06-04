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Forbes: Потанин потерял за день $1,6 млрд после аварии на ТЭЦ в Норильске

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Состояние основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина 4 июня сократилось на $1,6 млрд до $24,9 млрд, свидетельствуют данные онлайн-счетчика Forbes Real Time. Несмотря на такое снижение, по подсчетам издания, бизнесмен продолжает оставаться богатейшим в России.

Причиной сокращения состояния стал обвал котировок «Норникеля». 4 июня акции компании подешевели более чем на 8,3% к предыдущему закрытию и по состоянию на 17.17 мск торговались на уровне 20 000 руб. за бумагу.

В Норильске 29 мая произошел разлив около 20 000 т дизельного топлива на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (входит в «Норникель»). В результате аварии топливо разлилось на почву и попало в находящиеся рядом водоемы. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня президент Владимир Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод), ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Единственным подозреваемым является начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Суд арестовал его до 31 июля. От дачи показаний он отказался, сообщил ранее Следственный комитет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных