Почему совет директоров не может быть Ноевым ковчегом

Статья опубликована в № 4492 от 23.01.2018 под заголовком: Почему совет директоров не Ноев ковчег

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Недавно Банк России выпустил рекомендацию включать в советы директоров специалистов по кибербезопасности. А профессиональные объединения уже советуют включать в советы специалистов по agile или scrum. В ближайшем будущем можно ожидать рекомендаций ввести в советы специалистов по блокчейну, криптовалютам и другим новшествам бизнеса – т. е. наполнять советы по принципу Ноева ковчега. Такие рекомендации показывают непонимание роли советов директоров в корпоративном управлении.

«Гораздо трудней увидеть проблему, чем найти решение» – эти слова известного британского ученого Джона Бернала хорошо описывают задачи совета директоров. Успех компании все больше зависит от способности руководства распознать взаимосвязи между разными сторонами деятельности компании, оценить последствия технологических, социальных и иных изменений, понять, какие психологические проблемы порождают новые технологии. Ставить такие вопросы себе и менеджменту и сообща искать ответы – исключительно важная функция совета и показатель ценности его работы.

Поэтому в совет должно входить значимое количество неисполнительных и независимых членов. Это позволяет урегулировать конфликт интересов: топ-менеджмент должен ставить задачи – и он же должен их исполнять. А независимые и неисполнительные члены совета могут давать независимые оценки и вносить свежие предложения: они меньше зависят от компании материально, меньше склонны отвергать идею только потому, что она трудна в реализации, существенно слабее вовлечены в корпоративную политику и т. п.

У правильно подобранного совета разнообразней управленческий и жизненный опыт, чем у топ-менеджмента, такие люди могут найти нестандартные и сбалансированные решения. В советы легче, чем в исполнительное руководство, привлечь директоров – генераторов идей и вдохновителей.

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