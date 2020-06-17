Как российские компании создавали оперативные штабы для борьбы с коронавирусом

Как российские компании создавали оперативные штабы для борьбы с коронавирусомИ что теперь изменится в системах управления рисками в компаниях
Руководители крупного российского бизнеса утверждают, что они, а точнее, их системы управления рисками в принципе были готовы к тому, какой оборот события приняли в последние месяцы. У 74% крупных компаний риски, которые реализовались в последние месяцы, или похожие угрозы присутствовали в корпоративном реестре рисков, показал недавний опрос, проведенный компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Но ключевое слово здесь – «похожие». Только у 16% респондентов в реестрах значились риски, схожие с пандемией коронавируса.
79% компаний, опрошенных PwC, сформировали оперативные штабы или кризисные ситуационные центры. Чаще всего в эти штабы включали директоров по персоналу и руководителей служб безопасности. Реже всего – риск-менеджеров и руководителей, отвечающих за непрерывную работу производства и его аварийное восстановление.
У производственных компаний уже есть опыт создания оперативных штабов по чрезвычайным ситуациям, рассказывает Сергей Кудряшов, партнер и руководитель практики операционных рисков и антикризисного управления Deloitte. Однако в этот раз компаниям понадобились штабы с более широкими полномочиями, поэтому их возглавили непосредственно гендиректора компаний, их заместители или вице-президенты. Кудряшов знает всего три случая, когда оперштаб возглавил или имел в нем существенную роль риск-менеджер компании.
Отнюдь не все сумели создать оперативный штаб быстро. По данным опроса, риск-менеджеры 42% компаний проинформировали руководство о новой угрозе еще в январе 2020 г. – сразу после введения карантина в Китае – и только 11% сделали это еще до карантина.