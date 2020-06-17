Как российские компании создавали оперативные штабы для борьбы с коронавирусом

Руководители крупного российского бизнеса утверждают, что они, а точнее, их системы управления рисками в принципе были готовы к тому, какой оборот события приняли в последние месяцы. У 74% крупных компаний риски, которые реализовались в последние месяцы, или похожие угрозы присутствовали в корпоративном реестре рисков, показал недавний опрос, проведенный компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Но ключевое слово здесь – «похожие». Только у 16% респондентов в реестрах значились риски, схожие с пандемией коронавируса.