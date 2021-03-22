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Трамп собирается создать собственную соцсеть

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Бывший президент США Дональд Трамп собирается вернуться в соцсети «с собственной платформой»  соцсети через два или три месяца, заявил его советник Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News.

«Мы увидим возвращение президента Трампа в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, с его собственной платформой», — сказал Миллер, добавив, что она «полностью изменит правила игры». По его словам, эта новая платформа будет крупной. Все хотят сотрудничать с Трампом, и он собирается привлечь десятки миллионов пользователей.

Twitter навечно заблокировал Трампа в начале 2021 г. после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента США. В результате стычки погибли 5 человек. Руководство социальной сети посчитало, что именно Трамп в своих публикациях призвал граждан к насилию. Наряду с Twitter аккаунт бывшего американского лидера заблокировал Facebook. YouTube-канал экс-главы государства получил предупреждение.

Блокировку Трампа осудили власти Германии, Франции и России. Даже глава Twitter назвал это «опасным прецедентом», однако заметил, что транслируемая экс-президентом в его соцсетях информация наносила «реальный вред».

Уже после основного дня президентских выборов в ноябре сторонники Трампа начали искать альтернативные платформы для общения, в частности, они стали регистрироваться в ранее ставшей популярной у американских правых соцсети Parler — аналог Twitter, но с более мягкой редакционной политикой. Аудитория соцсети увеличилась с ноября по декабрь 2020 г. с 500 тыс. до 4 млн. К моменту удаления приложения из магазинов Apple и Google 9 января 2021 г. в Parler было 15 млн пользователей. После этого как сторонники Трампа, так и недовольные, по их мнению, «цензурой» технологических гигантов, начали массово регистрироваться в Telegram. В середине января мессенджер занял второе место в США по числу скачиваний.

Ранее по теме: Twitter исключил возвращение Трампу аккаунта при повторном президентстве
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных