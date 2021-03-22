Трамп собирается создать собственную соцсеть

Уже после основного дня президентских выборов в ноябре сторонники Трампа начали искать альтернативные платформы для общения, в частности, они стали регистрироваться в ранее ставшей популярной у американских правых соцсети Parler — аналог Twitter, но с более мягкой редакционной политикой. Аудитория соцсети увеличилась с ноября по декабрь 2020 г. с 500 тыс. до 4 млн. К моменту удаления приложения из магазинов Apple и Google 9 января 2021 г. в Parler было 15 млн пользователей. После этого как сторонники Трампа, так и недовольные, по их мнению, «цензурой» технологических гигантов, начали массово регистрироваться в Telegram. В середине января мессенджер занял второе место в США по числу скачиваний.