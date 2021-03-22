Трамп собирается создать собственную соцсеть
Бывший президент США Дональд Трамп собирается вернуться в соцсети «с собственной платформой» соцсети через два или три месяца, заявил его советник Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News.
«Мы увидим возвращение президента Трампа в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, с его собственной платформой», — сказал Миллер, добавив, что она «полностью изменит правила игры». По его словам, эта новая платформа будет крупной. Все хотят сотрудничать с Трампом, и он собирается привлечь десятки миллионов пользователей.
Twitter навечно заблокировал Трампа в начале 2021 г. после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента США. В результате стычки погибли 5 человек. Руководство социальной сети посчитало, что именно Трамп в своих публикациях призвал граждан к насилию. Наряду с Twitter аккаунт бывшего американского лидера заблокировал Facebook. YouTube-канал экс-главы государства получил предупреждение.
Блокировку Трампа осудили власти Германии, Франции и России. Даже глава Twitter назвал это «опасным прецедентом», однако заметил, что транслируемая экс-президентом в его соцсетях информация наносила «реальный вред».
Уже после основного дня президентских выборов в ноябре сторонники Трампа начали искать альтернативные платформы для общения, в частности, они стали регистрироваться в ранее ставшей популярной у американских правых соцсети Parler — аналог Twitter, но с более мягкой редакционной политикой. Аудитория соцсети увеличилась с ноября по декабрь 2020 г. с 500 тыс. до 4 млн. К моменту удаления приложения из магазинов Apple и Google 9 января 2021 г. в Parler было 15 млн пользователей. После этого как сторонники Трампа, так и недовольные, по их мнению, «цензурой» технологических гигантов, начали массово регистрироваться в Telegram. В середине января мессенджер занял второе место в США по числу скачиваний.