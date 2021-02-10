Twitter исключил возвращение Трампу аккаунта при повторном президентстве
Бывший президент США Дональд Трамп не сможет вновь иметь аккаунт в Twitter, даже если повторно займет пост главы государства или примет участие в выборах, заявил в интервью телеканалу CNBC вице-президент социальной сети по финансам Нед Сигал.
«Наша политика работает так: когда вас удаляют с платформы, вас удаляют с платформы независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или действующим государственным должностным лицом», — разъяснил он.
Сигал добавил, что политика Twitter нацелена на борьбу с призывами к насилию. При нарушении правил пользователь удаляется навсегда без права на возвращение. Таким образом, Трамп больше никогда не сможет вести аккаунт, даже если вновь станет президентом, подчеркнул представитель платформы.
Twitter навечно заблокировал Трампа в начале 2021 г. после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента США. В результате стычки погибли 5 человек. Руководство социальной сети посчитало, что именно Трамп в своих публикациях призвал граждан к насилию. Наряду с Twitter аккаунт бывшего американского лидера заблокировал Facebook. YouTube-канал экс-главы государства получил предупреждение.
Блокировку Трампа осудили власти Германии, Франции и России. Они сочли это нарушением принципа свободы слова. При этом глава Twitter Джек Дорси назвал подобное решение «опасным прецедентом», однако отметил, что этот шаг был правильным, так как высказывания бывшего американского президента в интернете «наносили реальный вред».