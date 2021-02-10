Twitter исключил возвращение Трампу аккаунта при повторном президентстве

Twitter навечно заблокировал Трампа в начале 2021 г. после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали заседание по утверждению Джо Байдена на пост президента США. В результате стычки погибли 5 человек. Руководство социальной сети посчитало, что именно Трамп в своих публикациях призвал граждан к насилию. Наряду с Twitter аккаунт бывшего американского лидера заблокировал Facebook. YouTube-канал экс-главы государства получил предупреждение.