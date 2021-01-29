Медведев назвал тревожной тенденцию блокировок в соцсетях
Бесконтрольная блокировка аккаунтов руководством соцсетей является тревожащей тенденцией и ведет к нарастанию напряженности, необходимо договариваться об общих правилах. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
«Здесь надо договариваться о правилах. Иначе рано или поздно это создаст серьезное напряжение», — сказал Медведев. По его словам, в администрировании соцсетей наблюдаются «очень сложные и тревожащие тенденции» в связи с блокировками аккаунтов ряда политических деятелей в США
«Этого не хочется никому: этого не хочется нам, этого не хочется европейцам, как мне представляется, этого не хочется и значительной части населения Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, это происходит», — добавил Медведев. Он также пожаловался, что его аккаунт маркирован как «государственный», несмотря на регистрацию в качестве частного лица.
«Он (аккаунт. — прим. ред.) даже не связан с моей прямой деятельностью. Но они так посчитали правильным сделать. А в отношении собственных политиков они такого не сделали», — посетовал Медведев.
После штурма Капитолия 6 января сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, Twitter 9 января объявил о решении навсегда заблокировать его аккаунт, мотивировав это опасениями, что тот будет подстрекать граждан к насилию. Так же поступил и Facebook, а Youtube-канал экс-главы государства получил предупреждение. Кроме того, сегодня Twitter и Facebook заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина.