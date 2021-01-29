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Медведев назвал тревожной тенденцию блокировок в соцсетях

Ведомости

Бесконтрольная блокировка аккаунтов руководством соцсетей является тревожащей тенденцией и ведет к нарастанию напряженности, необходимо договариваться об общих правилах. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Здесь надо договариваться о правилах. Иначе рано или поздно это создаст серьезное напряжение», — сказал Медведев. По его словам, в администрировании соцсетей наблюдаются «очень сложные и тревожащие тенденции» в связи с блокировками аккаунтов ряда политических деятелей в США

«Этого не хочется никому: этого не хочется нам, этого не хочется европейцам, как мне представляется, этого не хочется и значительной части населения Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, это происходит», — добавил Медведев. Он также пожаловался, что его аккаунт маркирован как «государственный», несмотря на регистрацию в качестве частного лица.

«Он (аккаунт. — прим. ред.) даже не связан с моей прямой деятельностью. Но они так посчитали правильным сделать. А в отношении собственных политиков они такого не сделали», — посетовал Медведев.

После штурма Капитолия 6 января сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, Twitter 9 января объявил о решении навсегда заблокировать его аккаунт, мотивировав это опасениями, что тот будет подстрекать граждан к насилию. Так же поступил и Facebook, а Youtube-канал экс-главы государства получил предупреждение. Кроме того, сегодня Twitter и Facebook заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Ранее по теме: Facebook и Twitter заблокировали аккаунт бизнесмена Пригожина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных