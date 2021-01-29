Медведев назвал тревожной тенденцию блокировок в соцсетях

«Этого не хочется никому: этого не хочется нам, этого не хочется европейцам, как мне представляется, этого не хочется и значительной части населения Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, это происходит», — добавил Медведев. Он также пожаловался, что его аккаунт маркирован как «государственный», несмотря на регистрацию в качестве частного лица.