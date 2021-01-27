Facebook и Twitter заблокировали аккаунт бизнесмена Пригожина
Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter были заблокированы, сообщила пресс-служба компании «Конкорд», которая ему принадлежит.
«Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности», — пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе также заявили, что причиной стал комментарий Пригожина об отмене президентом США Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендеров, который ввел его предшественник Дональд Трамп.
В сентябре 2019 г. США ввели санкции против трех самолетов и яхты, которые, по данным американского Минфина, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину. В октябре 2020 г. Евросоюз включил Пригожина в санкционный список, обвинив его в поддержке поставок оружия в Ливию.