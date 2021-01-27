Facebook и Twitter заблокировали аккаунт бизнесмена Пригожина

В сентябре 2019 г. США ввели санкции против трех самолетов и яхты, которые, по данным американского Минфина, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину. В октябре 2020 г. Евросоюз включил Пригожина в санкционный список, обвинив его в поддержке поставок оружия в Ливию.