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Facebook и Twitter заблокировали аккаунт бизнесмена Пригожина

Ведомости

Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter были заблокированы, сообщила пресс-служба компании «Конкорд», которая ему принадлежит. 

«Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе также заявили, что причиной стал комментарий Пригожина об отмене президентом США Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендеров, который ввел его предшественник Дональд Трамп.

В сентябре 2019 г. США ввели санкции против трех самолетов и яхты, которые, по данным американского Минфина, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину. В октябре 2020 г.  Евросоюз включил  Пригожина в санкционный список, обвинив его в поддержке поставок оружия в Ливию.

Ранее по теме: ЕС ввел санкции против Пригожина из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в Ливии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных