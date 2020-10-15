ЕС ввел санкции против Пригожина из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в Ливии
Евросоюз ввел персональные санкции против Евгения Пригожина, он вошел в санкционный список в связи с деятельностью в Ливии. Решение ЕС опубликовано в официальном журнале союза.
Санкции включают в себя запрет на въезд в страны ЕС и замораживание всех активов. В решении говорится, что Пригожин имеет тесные, в том числе финансовые связи с частной военной компанией «Вагнер», а значит, «оказывает поддержку деятельности ЧВК в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны».
По данным Евросоюза, ЧВК «Вагнер» причастна к неоднократным нарушениям эмбарго на поставки оружия и наемников для поддержки ливийской национальной армии. Компания участвовала в военных операциях против не одобренного ООН правительства национального согласия. После включения в санкционный список Пригожину запрещен въезд в ЕС, его финансовые активы в Европе будут заморожены.
В июле Минфин США ввел санкции против нескольких россиян и пяти компаний, связанных с Пригожиным. В 2018 г. Минюст США обвинил Пригожина и Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», во вмешательстве в американские выборы.