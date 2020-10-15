ЕС ввел санкции против Пригожина из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в Ливии

Санкции включают в себя запрет на въезд в страны ЕС и замораживание всех активов. В решении говорится, что Пригожин имеет тесные, в том числе финансовые связи с частной военной компанией «Вагнер», а значит, «оказывает поддержку деятельности ЧВК в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны».