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ЕС ввел санкции против Пригожина из-за присутствия ЧВК «Вагнер» в Ливии

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Евросоюз ввел персональные санкции против Евгения Пригожина, он вошел в санкционный список в связи с деятельностью в Ливии. Решение ЕС опубликовано в официальном журнале союза.

Санкции включают в себя запрет на въезд в страны ЕС и замораживание всех активов. В решении говорится, что Пригожин имеет тесные, в том числе финансовые связи с частной военной компанией «Вагнер», а значит, «оказывает поддержку деятельности ЧВК в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны».

По данным Евросоюза, ЧВК «Вагнер» причастна к неоднократным нарушениям эмбарго на поставки оружия и наемников для поддержки ливийской национальной армии. Компания участвовала в военных операциях против не одобренного ООН правительства национального согласия. После включения в санкционный список Пригожину запрещен въезд в ЕС, его финансовые активы в Европе будут заморожены.

В июле Минфин США ввел санкции против нескольких россиян и пяти компаний, связанных с Пригожиным. В 2018 г. Минюст США обвинил Пригожина и Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», во вмешательстве в американские выборы.

Ранее по теме: США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных