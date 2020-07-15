США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний

США в 2018 г. Пригожина, называемого «поваром Путина», Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» и связываемое с Пригожиным, а также 12 сотрудников этого агентства, обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы, которые прошли в 2016 г. По данным США, Агентство интернет-исследований использовало социальные медиа и организовывало демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США». Против агентства и 13 россиян были введены санкции.