США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний

США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компанийПод ограничения попали несколько россиян и компании из Петербурга, Гонконга и Судана
Минфин США ввел санкции против нескольких россиян и пяти компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Среди попавших под санкции юридических лиц: петербургская компания «М Инвест», суданская Meroe Gold Cо. Ltd, китайская Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгские Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company. В Минфине считают, что все эти компании связаны с Пригожиным, кроме Meroe Gold — она связана с «М Инвест».
В списке также оказались россияне Игорь Лавренков (за связь с Пригожиным) и Михаил Потепкин (за связь с внесенными в список «М Инвест» и Meroe Gold Cо. Ltd), а также Андрей Мандель. В Минфине считают, что он связан с компанией «М Инвест». Его гражданство в опубликованном документе не указано.
Санкции введены против компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, помогавших Пригожину уклоняться от санкций США. «Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане», — говорится в отдельном заявлении госсекретаря Майкла Помпео. Среди причин также указаны вмешательство в дела Украины и противозаконная киберактивность.
Роль Пригожина в Судане, по мнению Помпео, «подчеркивает связь между военизированными операциями России, поддержкой сохранения авторитарных режимов, таких как режим бывшего президента Судана Омара аль-Башира, и эксплуатацией природных ресурсов». Компании Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company базируются в Гоконге и Таиланде, через них прошли более 100 сделок на сумму более $7,5 млн, совершенные в интересах Пригожина, говорится в документе.
Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
США в 2018 г. Пригожина, называемого «поваром Путина», Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» и связываемое с Пригожиным, а также 12 сотрудников этого агентства, обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы, которые прошли в 2016 г. По данным США, Агентство интернет-исследований использовало социальные медиа и организовывало демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США». Против агентства и 13 россиян были введены санкции.
В конце сентября 2019 г. США ввели первые санкции за вмешательство в промежуточные выборы, прошедшие в 2018 г. В рамках этого пакета минфин США ввел ограничительыне меры в отношении трех самолетов и одной яхты, которые, по данным ведомства, принадлежат Пригожину, а также добавил в санкционный список двух россиян, названных сотрудниками Агентства интернет-исследований.