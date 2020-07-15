Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний

Под ограничения попали несколько россиян и компании из Петербурга, Гонконга и Судана
Артем Гирш
Михаил Метцель / ТАСС

Минфин США ввел санкции против нескольких россиян и пяти компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Среди попавших под санкции юридических лиц: петербургская компания «М Инвест», суданская Meroe Gold Cо. Ltd, китайская Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгские Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company. В Минфине считают, что все эти компании связаны с Пригожиным, кроме Meroe Gold — она связана с «М Инвест».

В списке также оказались россияне Игорь Лавренков (за связь с Пригожиным) и Михаил Потепкин (за связь с внесенными в список «М Инвест» и Meroe Gold Cо. Ltd), а также Андрей Мандель. В Минфине считают, что он связан с компанией «М Инвест». Его гражданство в опубликованном документе не указано.

США ввели санкции против «трех самолетов и яхты Евгения Пригожина»

Мера введена в ответ на попытку вмешательства в промежуточные выборы в 2018 году

Санкции введены против компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, помогавших Пригожину уклоняться от санкций США. «Попавшие под санкции напрямую поддерживали глобальные операции Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане», — говорится в отдельном заявлении госсекретаря Майкла Помпео. Среди причин также указаны вмешательство в дела Украины и противозаконная киберактивность.

Роль Пригожина в Судане, по мнению Помпео, «подчеркивает связь между военизированными операциями России, поддержкой сохранения авторитарных режимов, таких как режим бывшего президента Судана Омара аль-Башира, и эксплуатацией природных ресурсов». Компании Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company базируются в Гоконге и Таиланде, через них прошли более 100 сделок на сумму более $7,5 млн, совершенные в интересах Пригожина, говорится в документе.

Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

США в 2018 г. Пригожина, называемого «поваром Путина», Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей» и связываемое с Пригожиным, а также 12 сотрудников этого агентства, обвинили во вмешательстве в американские президентские выборы, которые прошли в 2016 г. По данным США, Агентство интернет-исследований использовало социальные медиа и организовывало демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США». Против агентства и 13 россиян были введены санкции.

В конце сентября 2019 г. США ввели первые санкции за вмешательство в промежуточные выборы, прошедшие в 2018 г. В рамках этого пакета минфин США ввел ограничительыне меры в отношении трех самолетов и одной яхты, которые, по данным ведомства, принадлежат Пригожину, а также добавил в санкционный список двух россиян, названных сотрудниками Агентства интернет-исследований.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных