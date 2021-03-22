Новый глава Генштаба Армении вступил в должность

Изначальным поводом для идущего в Армении политического кризиса послужило подписание в середине ноября соглашения о прекращении огня с Азербайджаном, подписанное при посредничестве России. Армении пришлось вывести войска из Нагорного Карабаха, а одноименной и поддерживаемой ею непризнанной республике — отдать под контроль Баку ряд районов, сократив занимаемую территорию почти вдвое и фактически лишившись безопасной связи с Ереваном. Эту связь, а также соблюдение перемирия до 2025 г. будут обеспечивать российские миротворцы. Оппозиция Армении обвинила в фактическом поражении страны в Карабахской войне, «предательстве Арцаха (Карабаха. — прим. ред.)» Пашиняна, а также возложила на него ответственность за тяжелые условия перемирия.