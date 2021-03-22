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Новый глава Генштаба Армении вступил в должность

Ведомости

Генерал-лейтенант Артак Давтян вступил должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении, так как не согласный с его назначением президент не оспорил данное решение в Конституционном суде, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

«С учетом того, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект в сроки, он не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян законно назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА с 22 марта 2006 г.», — цитирует пресс-служба слова Пашиняна.

Генштаб ВС Армении и представители высшего командования армии страны 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер». После этого Пашинян заявил, что покинет пост только по воле граждан Армении, и отправил главу Генштаба Оника Гаспаряна в отставку. Заявление генералитета он назвал попыткой «военного переворота». Тогда же оппозиция начала «бессрочную» акцию протеста, также с требованием к Пашиняну уйти в отставку.

Президент Саркисян дважды не подписал указ о снятии Гаспаряна с должности, представленный премьером. 10 марта пресс-служба армянского правительства объявил об увольнении главы Генштаба «в законном порядке»: «возражения, представленные президентом, не были приняты премьер-министром», сообщили в правительстве Армении. В тот же день президент Армении заявил, что уже обратился в Конституционный суд, попросив его определить вопрос соответствия положений закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» нормам конституции.

Изначальным поводом для идущего в Армении политического кризиса послужило подписание в середине ноября соглашения о прекращении огня с Азербайджаном, подписанное при посредничестве России. Армении пришлось вывести войска из Нагорного Карабаха, а одноименной и поддерживаемой ею непризнанной республике — отдать под контроль Баку ряд районов, сократив занимаемую территорию почти вдвое и фактически лишившись безопасной связи с Ереваном. Эту связь, а также соблюдение перемирия до 2025 г. будут обеспечивать российские миротворцы. Оппозиция Армении обвинила в фактическом поражении страны в Карабахской войне, «предательстве Арцаха (Карабаха. — прим. ред.)» Пашиняна, а также возложила на него ответственность за тяжелые условия перемирия.

Ранее по теме: Президент Армении отказался подписывать указ о назначении нового главы Генштаба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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