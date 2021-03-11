Президент Армении отказался подписывать указ о назначении нового главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян повторно отклонил предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна на должность нового начальника Генштаба вооруженных сил республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд», — подчеркнули в пресс-службе.
Там также напомнили, что 10 марта президент республики уже обратился в Конституционный суд, попросив его определить вопрос соответствия положений закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» нормам конституции. «Решение Конституционного суда и принятие возможных мер может оказать существенное влияние на правовые процедуры увольнения и назначения начальника Генштаба», — пояснили в пресс-службе.
Генштаб ВС Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер». После этого Пашинян заявил, что покинет пост только по воле граждан Армении, и отправил главу Генштаба Оника Гаспаряна в отставку.
Президент Саркисян дважды не подписал соответствующий указ, представленный премьером. 10 марта пресс-служба армянского правительства объявил об увольнении главы Генштаба «в законном порядке»: «возражения, представленные президентом, не были приняты премьер-министром», сообщили в правительстве Армении.