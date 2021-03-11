Президент Армении отказал Пашиняну в назначении нового главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян решил не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна новым главой Генштаба ВС республики и вернуть его с возражениями, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Республики возвратил со своими возражениями предложение Премьер-министра о назначении Артака Давтяна Начальником Генерального штаба ВС РА», — говорится в сообщении.
Генштаб ВС Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер». После этого Пашинян заявил, что покинет пост только по воле граждан Армении, и объявил о намерении отправить главу структуры Оника Гаспаряна в отставку.
Президент Саркисян дважды не подписал соответствующий указ, представленный премьером. 10 марта пресс-служба армянского правительства объявило об увольнении главы Генштаба «в законном порядке»: «возражения, представленные президентом, не были приняты премьер-министром», сообщили в правительстве Армении.
10 марта Пашинян предложил Саркисяну назначить Артака Давтяна на должность начальника Генштаба вооруженных сил республики.